Maroc: Laâyoune - Rencontre de concertation en prélude aux 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée

Laâyoune — Une rencontre régionale s'est tenue jeudi à Laâyoune, en préparation de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, prévue les 20 et 21 décembre, sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain".

Cette rencontre vise à informer des objectifs et de la méthodologie d'organisation de cet événement, à encadrer la participation des acteurs régionaux et à proposer des recommandations émanant de l'expérience des régions.

S'exprimant à cette occasion, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a souligné que cette rencontre met l'accent sur les acquis réalisés dans le cadre de la régionalisation avancée, notamment dans son volet juridique, notant que ce chantier d'envergure constitue un choix stratégique pour mettre en oeuvre les différents projets et programmes, et ce en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à réaliser un développement territorial durable, équitable et équilibré.

M. Bekrate a également appelé les participants à cette rencontre à s'engager dans ces concertations, à travers l'échange des débats et l'élaboration des recommandations et des propositions qui seront présentées lors de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée.

De son côté, le président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, a indiqué dans une allocution lue en son nom par le vice-président du Conseil de la région, Blahi Abad, que la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée demeure un choix stratégique du Royaume, dans le but de réduire les disparités territoriales et de promouvoir la justice sociale et spatiale.

Il a également noté que cette réunion est une occasion pour évaluer le bilan du chantier de la régionalisation avancée, qui a été marqué par la création et la mise en place des différentes structures du Conseil régional, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique n°111.14 relative aux régions.

Cette réunion vise également à évaluer les performances de la régionalisation avancée, et à examiner les moyens à même d'accélérer la mise en oeuvre de ce chantier d'envergure, a-t-il poursuivi.

A l'issue de rencontre, les participants ont émis une série de recommandations articulées autour de trois axes prioritaires, à savoir la mise à disposition des crédits pour financer et mettre en oeuvre les programmes de développement régional, et l'activation des compétences attribuées aux régions, ainsi que l'accélération de la mise en oeuvre de la charte de la déconcentration administrative.

Cette rencontre régionale a été marquée par l'organisation de six ateliers axés sur "le renforcement de l'attractivité des espaces territoriaux", "la transformation numérique, un prélude pour la consolidation de la démocratie participative", "la convergence entre la décentralisation et la déconcentration administrative en faveur de l'investissement productif", et "le financement des programmes de développement des régions", ainsi que "la gouvernance hydrique à la lumière des défis actuels", et "le développement d'un système de transport et de mobilité durable".

Placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée organisées par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc ont pour objectif d'évaluer les acquis et d'échanger les meilleures pratiques.

A travers un dialogue constructif, les participants à cette rencontre mettront en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions, afin d'encourager l'échange d'expertises et de réfléchir à des solutions innovantes et adaptées aux défis territoriaux.