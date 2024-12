Maroc: ADD/UN-ESCWA - Tenue à Rabat d'un atelier de travail sur le transfert technologique et l'innovation

Rabat — L'Agence de Développement du Digital (ADD), en partenariat avec la Commission Économique et Sociale pour l'Asie Occidentale des Nations Unies (UN-ESCWA), a organisé, jeudi à Rabat, un atelier de travail sur le transfert technologique et l'innovation.

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération régionale et internationale dans les domaines de l'innovation et du transfert technologique, a réuni des experts de renom, représentant des institutions académiques, le secteur privé, des entrepreneurs et innovateurs, autour de trois sessions stratégiques axées sur le transfert technologique et son rôle dans le développement économique et social, indiquent l'ADD et l'ESCWA dans un communiqué conjoint.

La première session a exploré "le rôle du transfert technologique dans la réalisation des objectifs de développement", mettant en avant la technologie comme un levier stratégique pour renforcer la compétitivité des économies nationales.

Pour ce qui est de la la deuxième session, elle s'est concentrée sur "les initiatives et projets de transfert technologique dans les universités en Angleterre et en Égypte", avec la présentation d'exemples concrets de réussite.

La troisième session a, quant à elle, porté sur "les initiatives nationales prometteuses", mettant en lumière les avancées réalisées par le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l'Université Abdelmalek Essaâdi dans le domaine du transfert technologique et de l'innovation.

Cet atelier a permis de partager des connaissances et de renforcer les synergies entre les parties prenantes nationales et internationales, tout en valorisant les projets développés à l'échelle marocaine et mondiale.

Les participants ont également souligné l'importance stratégique du transfert technologique dans la promotion de l'innovation et le développement de partenariats durables entre le monde de la recherche scientifique et le secteur économique, contribuant ainsi à la construction d'un écosystème national dynamique et compétitif.