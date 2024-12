Madagascar: Pétanque/Mondial - Les boulistes remerciés et encouragés

Les héros de la pétanque malgache n'ont pas été oubliés par les passionnés de ce sport et quelques membres de la diaspora en France. « Vous avez porté haut les couleurs de notre pays, vous nous avez fait vibrer et rendu fiers. Nous n'avons pas pu faire le déplacement à Dijon, mais nous étions de tout coeur avec vous, comme l'ensemble des Malgaches. Malgré les difficultés au pays et les conditions dans lesquelles vous avez préparé et participé à ce championnat du monde, vous n'avez jamais baissé les bras.

Vous avez donné une leçon de courage en prouvant que tout est possible avec de la volonté et du travail », a déclaré Richard Randrianjafy, mardi, lors d'une rencontre avec la délégation malgache à Paris. Cette rencontre a été l'occasion de remercier et d'encourager les boulistes pour leurs performances lors du championnat du monde. Une petite somme d'argent leur a été remise en signe de reconnaissance. « Nous vous remercions, car nous ne nous sommes pas sentis seuls ici. En plus, vous nous avez chouchoutés », a ajouté Hery Ratsimba, coach de l'équipe nationale.

Après plusieurs années d'absence sur la scène internationale, l'équipe malgache a une fois de plus démontré que Madagascar est une grande nation de pétanque. Elle a remporté le titre de champion du monde de tir de précision et celui de vice-champion du monde en triplette. L'équipe rentre au pays aujourd'hui et est attendue demain matin via un vol de Kenya Airways.