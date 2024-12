Madagascar Airlines - Un ATR 72 - 500 pour renforcer la flotte

Face à la forte demande des fêtes de fin d'année, Madagascar Airlines décide de renforcer sa flotte. La compagnie aérienne nationale annonce l'arrivée d'un nouvel appareil ATR 72 - 500.

72 sièges

Il ne s'agit pour le moment pas d'une location provisoire sous la forme d'un contrat ACMI (Aircraft Crew Maintenance and Insurance), où le loueur assure, comme son nom l'indique, la fourniture de l'appareil, de l'équipage, de la maintenance et de l'assurance. En tant que compagnie cliente dans ce Wet Lease, Madagascar Airlines prend en charge les autres frais liés au vol, tels que le carburant, l'assistance aéroportuaire, les droits de trafic et les taxes de survol.

Quoiqu'il en soit, avec sa capacité de 72 sièges, cet appareil va permettre à Madagascar Airlines de résoudre en partie les problèmes liés aux perturbations des vols constatées ces derniers temps. Surtout en cette période de haute saison où les demandes affluent. Madagascar Airlines précise que cette location qui est assurée jusqu'au 10 janvier 2025 s'ajoute à celle d'un Q 400 loué à CEMAir en juin dernier et permettant ainsi de répondre à la pression de la demande à cette période stratégique.

Fragile

Du temporaire, en attendant mieux, en somme puisque la compagnie explique ces deux locations comme « indispensables en raison du retard de livraison de deux nouveaux ATR 72 prévus intégrer la flotte de Madagascar Airlines en juillet 2024 ». La situation actuelle témoigne de la situation financière encore fragile de la compagnie.

Malgré cela, « Madagascar Airlines réaffirme sa détermination à honorer son rôle de transporteur national et de vecteur de développement économique et touristique pour Madagascar ». À travers ces solutions temporaires, Madagascar Airlines témoigne de sa « volonté de maintenir un service fiable et de qualité, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année, période cruciale pour les clients ».