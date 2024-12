Afrique de l'Est: Indian Ocean U15 - Aina Randriamihaja remporte le concours de logo

La Fédération malgache de Football (FMF) a officiellement dévoilé, hier, le logo de l'Indian Ocean U15 Festival, un événement soutenu par Fifaforward qui mettra en lumière les jeunes talents de moins de 15 ans dans la région de l'océan Indien. Après un processus de sélection rigoureux, Aina Ken Johan Randriamihaja a remporté le concours de design, qui lui a valu une récompense de 500 000 Ar. Le logo, selon son créateur, célèbre « la jeunesse, la diversité et le football tout en mettant en valeur l'identité unique de l'océan Indien. Les formes dynamiques symbolisent l'énergie et la créativité, tandis que les couleurs et les éléments visuels renforcent l'attachement à la région et à la compétition ».

Prévu du 16 au 22 décembre 2024, ce tournoi inédit se déroulera à Antananarivo, dans les stades Elgeco Plus By-Pass et Annexe Barea Mahamasina. Les sélections nationales de Madagascar, des Comores, des Seychelles et de Maurice s'affrontent dans un esprit de fraternité, symbolisant les échanges et l'unité entre les nations de l'océan Indien. Le président de la FMF a exprimé sa fierté d'accueillir cet événement, soulignant que ce tournoi marquerait une étape importante pour le développement du football dans la région. « Je suis convaincu que cet événement renforcera les liens entre nos nations grâce à la magie du football », a-t-il déclaré, remerciant la FIFA pour son soutien et les autres fédérations pour leur engagement.