Afrique: Kick-boxing/Championnat d'Afrique - Madagascar rafle dix médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze

Les combattants malgaches ont brillé de mille feux au championnat d'Afrique à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils ont raflé dix médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze, obtenant d'excellents résultats. Malgré notre absence prolongée de la scène continentale, nos 13 porte-fanions ont brillamment relevé le défi à notre retour. En effet, les grandes figures du kick-boxing malgache ont dicté leur loi, remportant sept médailles d'or. En low-kick, Rosalde Nomenjanahary Razafy (Sénior -57 kg), Franck Tiana Randrianantenaina (Junior -60 kg), Vladis Osmane Randriamasiniaina (Sénior -60 kg), Birinod Lahamahavonjy (Sénior -67 kg) et José Emile Andriamaharo, dit Cassis (Sénior -81 kg), ont tous décroché la médaille d'or.

Jean De Dieu Fidèle Arson, alias Vazaha, est tombé face à un Mauricien, son adversaire des derniers Jeux des Îles. Le médaillé d'or de l'édition 2012 n'a pas pu prendre sa revanche en finale et s'est contenté de la médaille de bronze. Marissa Nalidah Randrianarivelo a remporté une médaille d'argent après avoir été battue en finale chez les juniors dames -60 kg. En K1 rules, Mariamo Justin Zafy, alias Lavakely (Sénior -57 kg), et Star Moustapha Nambininjanahary (Sénior -63,5 kg) sont tous deux montés sur la plus haute marche du podium. Pour le combat sur tatami, Audrey Ny Oliva Razafindramanitra (Cadette -46 kg) a réalisé un beau doublé en décrochant deux médailles d'or en kick-light et light-contact chez les dames.

Brown Manirisoa Gouar (Cadet -37 kg) a remporté une médaille d'or en kick-light et une d'argent en light-contact, tandis que Lucas Andrianomentsoa (Cadet -46 kg) a décroché deux médailles de bronze. « Leurs efforts ont été récompensés. Nous aurions pu obtenir un meilleur classement général, mais en raison du nombre de participants, nous avons été devancés par quelques pays. Cependant, notre niveau est vraiment encourageant avec des résultats satisfaisants », a déclaré le DTN et chef de délégation, Anigael Gastros. Promesse tenue, les kick-boxeurs malgaches, tout comme les judokas, les pratiquants de jiu-jitsu, les basketteurs et les boulistes, ont contribué à la fierté nationale par le sport.