Madagascar: Mention Études Hispaniques - Dotation de matériel informatique par le Consulat d'Espagne

La mention Études Hispaniques de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines est désormais bien équipée pour aborder la nouvelle année universitaire. Hier, le Consulat Honoraire d'Espagne à Madagascar a remis du matériel informatique pour faciliter ses tâches. Cette dotation, comprenant deux ordinateurs portables, un projecteur, un speaker et une imprimante, arrive à point nommé, car la mention rencontrait des problèmes liés à l'ancienneté de ses équipements.

« Ces matériels vont nous aider considérablement, car cette année, nous allons accueillir 140 nouveaux étudiants. Nous pourrons accélérer et améliorer notre travail, comme la proclamation des résultats des examens, la préparation pédagogique et le suivi des étudiants », a déclaré Tantely Razakarivony, responsable de la mention. En effet, le Consulat Honoraire d'Espagne valorise la promotion de la langue et de la culture espagnoles à Madagascar, à travers un soutien technique et financier à tous les acteurs dans ce domaine.

C'est pour cette raison que la langue espagnole attire de plus en plus de jeunes. « C'est notre rôle. Depuis 2012, nous soutenons cette perspective de promotion de la langue et de la culture espagnoles. La collaboration continuera, en réaffirmant les liens étroits entre Madagascar et l'Espagne », a conclu Nerea Basauri-Barruetabena, coordinatrice au sein du Consulat Honoraire d'Espagne.