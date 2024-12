Madagascar: Erick Manana-Dama - Une tournée mondiale prévue en 2025, après le live de demain

Le duo mythique Erick Manana-Dama retrouvera ses fans demain au CC Esca Antanimena pour un concert très attendu.

Dama devait faire partie du concert anniversaire d'Erick et Jenny, au Palais des Sports, il y a quelques mois de cela mais a eu un empêchement de dernière minute. Cette fois-ci, les deux complices musicaux se retrouvent bel et bien et se partageront la scène rien que tous les deux. Leur complicité qui a débuté il y a 17 ans de cela n'a pas changé d'un iota et s'est même renforcé au fil des ans, même malgré la distance, étant donné qu'Erick vit à l'étranger.

Ces deux légendes vivantes de la musique malgache seront en tout cas égales à elles-mêmes demain. Le concert qu'ils offrent au public et à eux-mêmes en même temps, se fera « au feeling » et selon l'ambiance qui prévaudra. C'est pour cela qu'ils n'ont aucune idée de la durée de ce live qui promet d'être intégralement authentique.

Dama souligne d'ailleurs que ce qu'il aime quand il est sur scène avec Erick, c'est la totale liberté qui leur fait littéralement « vivre» la musique qu'ils jouent. Et c'est exactement ce qu'ils voudraient transmettre au public.

Ce sera en tout cas un moment unique à ne pas rater.

Le duo reprendra ensuite la scène mais à Tamatave cette fois-ci, le 21 décembre prochain, pour clôre en beauté ce séjour d'Erick Manana en terre malgache. Mais Dama et Erick concoctent déjà un projet encore plus grandiose pour 2025. Ils vont composer ensemble une dizaine de chansons et entameront une grande tournée en Europe, au Canada, aux États-Unis, avant de sillonner Madagascar.

Mais pour l'heure, le public est invité à savourer le moment unique qui leur est dédié demain au CC Esca. Les billets simples seront mis en vente sur place le jour J, et ce, dès la matinée. Le concert débutera à 15 heures.