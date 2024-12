Madagascar: BMOI Premium Padel - Un nouveau souffle pour le padel au pays

Le padel, ce sport convivial et dynamique qui est arrivé à Madagascar en 2019, connaît aujourd'hui un essor fulgurant et embarque de plus en plus de passionnés de tout âge, hommes et femmes.

Cette tendance prendra une nouvelle dimension avec le « BMOI Premium Padel », un événement d'exception qui se tiendra les 14 et 15 décembre 2024 au Lamakoo Padel Center. « Si elle est déjà plus que connue pour son soutien au tennis depuis de nombreuses années, la Banque Malagasy de l'Océan Indien (BMOI), séduite par l'esprit et les valeurs du padel, affirme à travers cette première édition du BMOI Premium Padel, ses ambitions de contribuer activement au développement de ce sport à Madagascar, avec l'appui technique et logistique de Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) », a fait savoir Gary Ah-Waye, co-gérant du MPPTour. En effet, avec l'énergie des jeunes générations et un intérêt croissant pour cette discipline à la fois ludique et compétitive, Madagascar se prépare à devenir un acteur incontournable du padel en Afrique.

Un tournoi par équipe pour clôturer 2024

Le BMOI Premium Padel, organisé sous un format par équipe, réunira les meilleurs joueurs locaux et des passionnés de padel. Chaque équipe sera composée de 6 joueurs, incluant 3 hommes et 3 femmes, reflétant les valeurs d'équité et d'inclusion propres à ce sport. Ce format promet des moments intenses et spectaculaires, où l'esprit d'équipe sera au coeur des affrontements. Grâce au savoir-faire du MPPTour, cet événement offrira une organisation professionnelle et une expérience inoubliable pour les joueurs comme pour les spectateurs.

Ce tournoi dépasse la simple compétition. Il incarne l'enthousiasme et la volonté des acteurs locaux de faire du padel un pilier sportif à Madagascar. C'est aussi l'occasion de rassembler la communauté autour d'une passion commune et de montrer que ce sport a un bel avenir devant lui, ici comme à l'échelle mondiale. « Le BMOI Premium Padel est une étape importante pour démocratiser le padel à Madagascar et inviter les Malgaches à découvrir ou redécouvrir cette discipline, en famille ou entre amis », a-t-il ajouté.