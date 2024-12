Madagascar: Barea/Nouveau sélectionneur - Cinquante-quatre candidatures déposées

Le président de la Fédération malgache de Football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, a révélé que 54 candidatures ont été reçues pour le poste de sélectionneur des Barea. Le successeur de l'ex-entraîneur Rôrô Rakotondrabe sera choisi d'ici la fin de l'année.

La Fédération malgache de Football (FMF) a clôturé, ce 5 décembre, le processus de recrutement pour le poste de sélectionneur et entraîneur principal de l'équipe nationale masculine, les Barea. Le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, a annoncé, hier, que 54 candidats ont officiellement soumis leurs CV à la Fédération. Le nombre élevé de candidats, parmi lesquels peu de Malgaches, mais une majorité d'entraîneurs étrangers, démontre l'importance de ce poste, non seulement pour le football malgache, mais aussi au niveau international. Ces entraîneurs étrangers apportent avec eux des expériences variées et un savoir-faire international qui pourrait bénéficier à l'équipe nationale.

Le patron du ballon rond malgache a précisé que la FMF a mis en place une commission ad hoc pour examiner les candidatures, en collaboration avec la commission technique. « Le processus de sélection ne s'arrête pas à la simple analyse des CV vu qu'il s'agit d'une équipe nationale. Après l'étude des candidatures par la commission technique, le choix final devra être validé par le comité exécutif de la FMF avant d'être discuté avec le ministère de la Jeunesse et des Sports », a-t-il précisé. Le président de la FMF a assuré que la décision finale sera prise avant la fin de l'année, un timing crucial alors que l'équipe des Barea se prépare pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026.

Le futur sélectionneur des Barea devra faire face à un défi de taille, avec la qualification pour le mondial 2026 en ligne de mire. En mars prochain, Madagascar affrontera la République Centrafricaine et le Ghana lors des cinquième et sixième journées des qualifications. Ainsi, alors que le suspense reste entier quant au nom du futur entraîneur, les attentes sont grandes, et l'objectif de qualification pour la Coupe du Monde 2026 représente un défi ambitieux à relever pour les Barea et leur futur sélectionneur.