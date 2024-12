Burkina Faso: Fondamentaux du marché financier - La SA2IF renforcent les capacités des journalistes

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), la Société Africaine d'ingénierie et intermédiation financière (SA2IF), en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a organisé une session de formation sur les fondamentaux du marché financier au profit des hommes et femmes de médias, le vendredi 06 décembre 2024, à Ouagadougou.

La Société Africaine d'ingénierie et intermédiation financière (SA2IF) veut contribuer à l'éducation financière des populations, en l'occurrence l'éducation au marché financier. Pour ce faire, elle s'est engagée à mettre les médias à contribution. Ainsi, cette société de gestion et d'intermédiation (SGI), en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a organisé une session de formation sur les fondamentaux du marché financier, ainsi que les opportunités qu'il offre, au profit d'une vingtaine de journalistes burkinabè.

Au cours de cette session, les participants ont eu droit à trois communications. La première a été présentée par le Président Directeur général (PDG) de la SA2IF, Dr Constantin Dabiré. Il a entretenu les journalistes sur les notions de base du marché financier et boursier, l'importance et le rôle des marchés financiers dans l'économie, les principaux instruments financiers (actions, obligations, etc.) et les acteurs du marché financier.

http://www.sidwaya.info/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Video-2024-12-13-at-11.24.43.mp4Le marché constitue un puissant levier de mobilisation des ressources pour le financement des projets structurant des Etats et des entreprises, mais aussi un instrument d'investissement financier et d'amélioration des revenus des populations, a indiqué Dr Dabiré. Malheureusement, ces opportunités qu'offre le marché financier sont méconnus de la majorité du grand public.

La deuxième présentation a été assurée par le directeur de l'antenne nationale de la BRVM, Davy Soubeiga. Il s'est appesanti sur la place et le rôle de la BRVM sur le marché financier régional de l'espace UEMOA, sa structuration et son fonctionnement, ses principales activités, ainsi que son évolution depuis sa création en 1996 et sa contribution au financement des économies de la région.

La troisième communication a porté sur les éléments de base du journalisme financier, l'importance de ce type de journalisme, ainsi que sur comment les journalistes peuvent couvrir les marchés financiers. Cette communication a été présentée par Mahamadi Sebogo, journaliste et chef et du Desk Economie et Finances du quotidien Sidwaya.

Mettre les médias à contribution

Le PDG de la SA2IF, Dr Constantin Dabiré, a indiqué que sa société a organisé cette formation au regard du rôle central des médias dans l'éducation, l'information et la sensibilisation des populations sur les questions de développement. Il a réitéré la disponibilité de la SA2IF à accompagner les journalistes sur leurs besoins d'informations et de renforcement de capacités sur les marchés financiers.

Pour le directeur de l'antenne nationale de la BRVM, Davy Soubeiga, l'intérêt de cette formation des professionnels de l'information sur les marchés financiers n'est plus à démontrer ; mieux elle vient à point nommé, au regard de la contribution du marché financier régional à la mobilisation des ressources pour le financement des économies de la région. Cette session a l'avantage de permettre aux journalistes d'avoir des rudiments pour mieux analyser les indicateurs du marché et pour mieux informer la population, a ajouté Mr Soubeiga.

Dans la même veine, le journaliste économique et financier, Mahamadi Sebogo, a souligné la nécessité de renforcer les capacités des hommes et femmes de médias sur une thématique aussi essentielle comme celle relative au marché financier qui participe au financement endogène des politiques et projets de développement socioéconomique des pays.

« C'est une question technique qui demande des connaissances préalables. Les journalistes ne peuvent pas rendre une information fiable et de qualité sur les marchés financiers si eux-mêmes ne maitrisent pas le sujet qu'ils traitent », a-t-il souligné. Mr Sebogo a salué cette initiative de la SA2IF qui a fait le choix d'investir dans la formation des journalistes, et partant dans l'éducation financière des populations.