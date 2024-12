Sénégal: Célébration des dix ans du 3 FPT - Le fonds siègera au cœur de Diamniadio

Le ministre de la formation professionnelle et technique a procédé à la pose de la première du futur siège du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT)

Erigé sur une superficie de 9384 m2 dans le pôle urbain de Diamniadio, non loin de la sphère ministérielle Habib Thiam, le bâtiment prévu sur 06 niveaux du sous-sol au 5ème étage comporte des bureaux, des salles de conférence et de réunions, une crèche, une zone d'hébergement et d'autres commodités.

La construction de cet immeuble s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du ministère de la Formation Professionnelle et Technique, et « revêt une double dimension » selon le ministre Moustapha Ndieck Sarre pour qui ce bâtiment symbolise la volonté du ministère de « renforcer les capacités institutionnelles des structures sous tutelle tout en nous inscrivant pleinement dans la vision globale du Référentiel Sénégal 2050 ». Il s'agit notamment de l'atteinte de l'objectif de l'axe du Plan Sénégal 2050, consistant à « bâtir un capital humain de qualité et de promouvoir une équité sociale renforcée ».

L'érection de ce bâtiment constitue le début d'une « d'une nouvelle ère pour le 3FPT » selon le ministre qui estime que la « construction de ce siège est un jalon important dans cette dynamique » dans la volonté de l'Etat de faire de « la formation professionnelle un levier stratégique de transformation sociale et économique ».

Cette cérémonie coïncide avec la célébration des dix ans du 3FPT, dont le bilan est riche en réalisations, selon son directeur général. « 2024 marque les 10 ans du 3FPT. Une décennie riche en réalisations. Du chemin parcouru ! Des défis relevés ! Cela, grâce à une stratégie fondée, essentiellement, sur trois piliers approche sectorielle, équité territoriale, et inclusion sociale Des viatiques qui ont permis au Fonds de répondre efficacement aux besoins en compétences de milliers de sénégalais » a dit Dr Babo Amadou Ba. La réalisation de cette infrastructure traduit, selon le DG « une volonté d'améliorer les capacités opérationnelles du fonds afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires et partenaires ».

La réalisation des travaux est prévue sur une durée de 14 mois. Et selon les responsables, la date de livraison de l'infrastructure est attendue au mois de février 2026.