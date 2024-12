Tunisie: Lilas Cosmetics - Quand l'expertise tunisienne laisse son empreinte dans l'industrie des cosmétiques

La société SAH Lilas, acteur important dans le secteur des produits d'hygiène en Tunisie, a récemment inauguré une nouvelle unité de production dédiée aux produits cosmétiques, située dans la zone industrielle de Zriba. Cet événement, auquel la presse locale a été conviée, marque une évolution stratégique après plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'hygiène.

Une histoire de leadership dans l'hygiène et les détergents

Rim Ben Amor, responsable marketing de SAH Lilas, a rappelé que l'entreprise, fondée il y a plus de trois décennies, est devenue un leader incontesté dans la production de produits d'hygiène en Tunisie. « Depuis nos débuts dans le secteur de l'hygiène, nous avons constamment innové pour répondre aux attentes des consommateurs locaux et internationaux », a précisé Ben Amor.

L'entreprise a ensuite diversifié son activité vers les détergents, proposant une large gamme de produits ce qui lui a permis de renforcer sa position de leader en Tunisie, en répondant à une demande de plus en plus exigeante sur le marché local.

« Mais l'entrée sur le marché des cosmétiques n'a pas été simple. L'entreprise a pris le temps de préparer son entrée en effectuant une analyse approfondie pendant trois ans. Cette période a été consacrée à l'étude du marché, à la mise en place d'une équipe dédiée à la recherche et au développement, et à la perfection de ses formulations pour s'assurer de leur conformité avec les normes de qualité les plus strictes », a-t-elle expliqué.

Aujourd'hui, Lilas Cosmetics propose une large gamme de produits regroupés en trois grandes catégories. Dans le domaine du soin capillaire, elle offre des shampooings, des après-shampooings, des masques pour cheveux, des soins de remplacement de l'huile, des crèmes de coiffage et des sérums. En ce qui concerne l'hygiène corporelle, la gamme inclut des gels douche, des gels lavants pour les mains, des déodorants et des roll-ons. Enfin, l'hygiène buccale est représentée par une gamme de dentifrices.

Ces produits sont disponibles sous trois catégories distinctes. La première, Lilas Extreme, propose une gamme complète de produits de qualité à des prix accessibles à tous. Elle couvre à la fois les soins capillaires, l'hygiène corporelle et buccale. La deuxième, Lilas Expert, est dédiée aux soins capillaires professionnels, avec des formules spécialisées et des contenances de 500 ml. Enfin, Lilas Supreme représente la gamme premium de Lilas Cosmetics, offrant des produits à haute performance, comprenant aussi bien des soins capillaires que des produits d'hygiène corporelle de qualité supérieure.

« Lilas Cosmetics a mis en place des tests dermatologiques sous contrôle médical afin de valider l'innocuité et l'efficacité de ses produits cosmétiques. Elle a également réalisé des tests bactériologiques et des tests de challenge pour garantir la qualité et la sécurité des produits avant leur lancement sur le marché car la satisfaction de nos clients est primordiale pour nous », a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter que l'une des forces de la société réside dans sa capacité à maîtriser l'ensemble du processus de production, depuis la recherche et développement jusqu'à la commercialisation : « Chaque étape est entièrement gérée par une équipe 100% tunisienne. Nous mettons un point d'honneur à valoriser le savoir-faire local ».

Ambitions internationales...

L'objectif de la société ne se limite pas à une simple expansion sur le marché tunisien. Hichem Mtibaa, directeur de l'usine a souligné que l'ambition de l'entreprise est de faire de Lilas Cosmetics une marque reconnue mondialement. « Nous avons les compétences, les produits et les ressources nécessaires pour réussir à l'échelle internationale. Dans cette optique, la société prévoit d'exporter ses produits en Afrique, mais également sur d'autres marchés mondiaux », a-t-il déclaré.

Selon Mtibaa, l'entreprise est déjà présente dans six pays, dont la Libye, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et prévoit de renforcer sa présence en Mauritanie. Mais elle a des projets ambitieux d'expansion en Europe, visant des marchés comme le Canada et la France. « Le produit tunisien a un potentiel immense, et nous sommes convaincus qu'il pourra bientôt conquérir de nouveaux marchés », a-t-il affirmé.

Pour soutenir cette croissance, SAH Lilas a investi 120 millions de dinars dans la modernisation de ses installations et dans l'expansion de ses capacités de production, tant dans le secteur cosmétique que dans celui des plastiques. « Cet investissement est essentiel pour garantir la production à grande échelle de produits de qualité mondiale surtout que l'entreprise produit aujourd'hui jusqu'à 60 millions de pièces par an, en intégrant des technologies de pointe ».

Outre sa capacité de production, SAH Lilas contribue de manière significative à l'économie nationale en employant 6.000 personnes, dont 1.000 travaillent spécifiquement dans le secteur cosmétique. « Nous avons une équipe d'ingénieurs jeunes et dynamiques, motivés et impliqués dans la performance de l'entreprise... L'entreprise investit également dans la formation continue de ses employés, notamment dans le développement de nouvelles technologies adaptées à la production de ses produits », a souligné Hichem Mtibaa.