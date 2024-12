Maroc: Oujda - Rencontre régionale en préparation des 2e Assises nationales de la régionalisation avancée

Oujda — Une rencontre régionale s'est tenue jeudi à Oujda, dans le cadre de la préparation de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, prévue les 20 et 21 décembre à Tanger, sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain"

Cette rencontre vise à partager le cadre général de la 2è édition des Assises avec les différents acteurs territoriaux, à consacrer une interaction collective entre ces acteurs autour des questions communes liées à la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée, et à évaluer le bilan de sa mise en oeuvre.

La rencontre a également été l'occasion de partager les meilleures initiatives et les expériences réussies relatives aux projets structurants, d'approfondir le débat sur les défis entravant une mise en oeuvre optimale de ce chantier, de formuler des propositions susceptibles de renforcer les recommandations générales des Assises nationales, ainsi que de coordonner les efforts entre les différents acteurs locaux en vue d'élaborer un plan d'action commun pour le développement de la région, selon une approche globale et intégrée.

Dans une allocution de circonstance, le Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, a souligné que la régionalisation avancée est un projet de développement ambitieux s'inscrivant au cœur des chantiers stratégiques du Royaume, ajoutant qu'elle représente l'aboutissement du processus de décentralisation et de démocratie locale adopté par le Maroc, visant à permettre aux régions une gestion optimale des ressources et à leur accorder les prérogatives nécessaires pour définir leurs priorités de développement en adéquation avec leurs spécificités économiques et sociales.

A cet égard, M. El Hebil a mis en avant la nécessité d'accélérer le rythme de mise en oeuvre du chantier de régionalisation avancée, en harmonie avec la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, afin d'atteindre les nobles objectifs de ce projet stratégique, soulignant également l'importance d'une action collective pour concrétiser ce chantier en tant que levier essentiel de promotion du développement durable, de réduction des disparités territoriales et de satisfaction des aspirations des citoyens, dans le cadre d'une approche globale et intégrée.

La régionalisation avancée constitue un choix stratégique pour la construction de la structure administrative et politique, en harmonie avec l'essence de la démocratie participative et la complémentarité entre décentralisation et déconcentration administrative, a-t-il poursuivi, appelant l'ensemble des acteurs à s'engager dans un processus de concertation et de dialogue en vue de réaliser un développement global dans toutes ses dimensions.

De son côté, le président du Conseil régional de l'Oriental, Mohamed Bouarourou, a mis en avant les spécificités de la région de l'Oriental, notamment ses atouts agricoles, touristiques, miniers, ainsi que son potentiel prometteur dans la production d'énergies renouvelables, soulignant dans ce sens, l'engagement de la région de l'Oriental à attirer les investissements et à créer des opportunités d'emploi à travers les projets structurants réalisés.

M. Bouarourou a appelé à mettre en place une régionalisation avancée contribuant à développer une commercialisation territoriale innovante et à renforcer l'attractivité régionale, en vue de promouvoir la région dans divers secteurs, mettant en avant la nécessité de valoriser les acquis en matière de développement, tout en mettant l'accent sur la conclusion d'accords de coopération Sud-Sud dans le cadre d'une diplomatie parallèle, afin de renforcer la politique d'ouverture sur les pays africains selon une approche gagnant-gagnant.

Les participants à cette rencontre ont conclu par une série de recommandations et de propositions visant à promouvoir les territoires, à soutenir les investissements productifs pour renforcer la compétitivité économique de la région, à améliorer la gouvernance de l'eau et à faire face au stress hydrique, mettant également l'accent sur le développement du système de transport et de mobilité dans la région, ainsi que sur la généralisation de la transformation numérique au niveau des collectivités territoriales.

Ont participé à cette rencontre régionale, les gouverneurs des provinces de la région, des élus, des présidents de services déconcentrés, des représentants d'instances consultatives et des acteurs de la société civile.

Les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée, organisées par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc, ont pour objectif d'évaluer les acquis et d'échanger les meilleures pratiques.

A travers un dialogue constructif, les participants à cette rencontre mettront en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions, afin d'encourager l'échange d'expertises et de réfléchir à des solutions innovantes et adaptées aux défis territoriaux.