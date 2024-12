Maroc: Guelmim - Rencontre de concertation en préparation des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée

Guelmim — Une Rencontre de concertation régionale s'est tenue jeudi à Guelmim en prélude aux 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée, prévues les 20 et 21 décembre sous le signe "Régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain".

Cette rencontre vise à partager le cadre général de ce débat national sur la régionalisation avancée avec les acteurs territoriaux et à consacrer l'approche participative dans toutes les étapes de préparation de ces assises.

Le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a souligné, à cette occasion, que le chantier de la régionalisation avancée constitue, aujourd'hui, une condition essentielle pour le développement institutionnel et politique de l'Etat et la consolidation de la démocratie, ajoutant que ce chantier a été accompagné de profondes réformes constitutionnelles, politiques et administratives.

M. Abhay a relevé que ce chantier a réalisé des progrès décisifs, notamment après l'adoption de la Constitution de 2011, qui a consacré le statut de la région et des autres collectivités territoriales comme un acteur majeur du développement intégré et durable, notant que dans ce contexte, plusieurs textes juridiques et réglementaires ont été promulgués et ayant renforcé l'arsenal juridique pour la mise en oeuvre du cadre constitutionnel de la régionalisation avancée.

Le wali a noté que l'étape actuelle nécessite une évaluation des résultats de la mise en oeuvre de ces chantiers, notamment en ce qui concerne les recommandations des premières assises nationales de la régionalisation avancée tenues à Agadir en décembre 2019, ajoutant que la deuxième édition de ce débat national constituera l'occasion de présenter le bilan de la régionalisation avancée avec la participation des élus, des acteurs et des partenaires nationaux et des organisations internationales, en mettant en valeur les acquis réalisés dans le but de les valoriser, et d'approfondir la discussion sur les contraintes de la réalisation optimale de ce chantier national.

Il a également souligné que cette rencontre au niveau de la région Guelmim-Oued Noun est une opportunité pour les acteurs régionaux d'exprimer leurs avis et de proposer leurs recommandations en vue d'approfondir la discussion sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de ces assises pour contribuer à leur succès.

De son côté, la présidente du conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a indiqué que l'objectif de cette réunion consultative sur la régionalisation avancée est de consolider la démocratie participative et la culture de l'écoute et de formuler des propositions pour enrichir les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée.

Mme Bouaida a ajouté que cette réunion connaît la participation de tous les acteurs politiques, économiques, administratifs et de la société civile afin de réfléchir sur les enjeux de la régionalisation avancée, notant que l'attractivité territoriale, le financement, l'investissement et la création d'emplois, en plus des contraintes climatiques, constituent les principaux axes de cette réflexion.

Après avoir relevé que la régionalisation avancée constitue un chantier royal stratégique, elle a fait remarquer que le Maroc est en train de mettre en oeuvre la deuxième phase de la régionalisation avancée, la première phase de ce chantier ayant porté sur la mise en oeuvre du cadre légal et réglementaire ainsi que l'organisation et la restructuration des régions.

Cette réunion consultative, qui a connu la participation des représentants des autorités locales, des élus, d'universitaires et d'acteurs de la société civile des provinces de Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan et Assa-Zag, a été sanctionnée par plusieurs recommandations portant notamment sur le découpage administratif et les prérogatives de l'État et des régions.

Placées sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, les 2èmes assises nationales de la régionalisation avancée, organisées par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc, ont pour objectif d'évaluer les acquis et d'échanger les meilleures pratiques.

A travers un dialogue constructif, les participants à cette rencontre mettront en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions, afin d'encourager l'échange d'expertises et de réfléchir à des solutions innovantes et adaptées aux défis territoriaux.