Maroc: Ports de Casablanca et de Jorf Lasfar - Marsa pays et la BERD signent un accord de financement de 690 MDH

Casablanca — Marsa Maroc a annoncé, vendredi, avoir signé un accord de financement de 690 millions de dirhams (équivalent à 65 millions d'euros) avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) portant sur des projets visant l'extension des capacités et l'optimisation des opérations dans les terminaux polyvalents opérés par la société aux ports de Casablanca et de Jorf Lasfar.

Signé par la Présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, et le directeur général de la société, Tarik El Aroussi, cet accord porte sur le financement de travaux d'infrastructures visant l'extension des capacités des terminaux polyvalents du Groupe dans les ports de Casablanca et de Jorf Lasfar, ainsi que l'acquisition de grues électriques sur rails et de grues hybrides, pour équiper ces derniers, indique Marsa Maroc dans un communiqué.

Ces projets renforceront la durabilité de ces infrastructures portuaires à travers l'acquisition et l'exploitation de grues sur rails électriques, plus efficaces, ainsi que l'augmentation de la capacité de traitement, ce qui devrait se traduire par une efficacité énergétique accrue grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par cargaison manutentionnée, relève la même source.

La dimension durable de ces projets est également portée par les travaux de génie civil du terminal polyvalent de Jorf Lasfar, qui intégreront des mesures de résilience climatique dans la conception des quais, afin de réduire la sensibilité à l'élévation du niveau de la mer.

A cette occasion, M. El Aroussi, a souligné que "ce financement permettra à Marsa Maroc d'améliorer l'attractivité de ses terminaux, de fournir à ses clients des installations portuaires durables et d'offrir davantage de capacité pour mieux servir et renforcer la compétitivité du commerce marocain", rapporte le communiqué.