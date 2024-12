Maroc: Salé - L'Agence Belge de développement 'Enabel' célèbre 25 ans d'impact et d'innovation au pays

Salé — L'Agence Belge de développement "Enabel" a organisé, jeudi au Palais des congrès de Bouregreg à Salé, une cérémonie pour célébrer 25 ans d'impact et d'innovation au Maroc.

Placée sous le thème "La coopération internationale : Nouveaux impératifs et réinventions nécessaires", cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et de la compétence, Youness Sekkouri et du directeur général d'Enabel, Jean Van Wetter.

L'événement a connu un panel de discussion autour de plusieurs sujets, notamment l'évolution de la coopération entre Rabat et Bruxelles au cours des trois dernières décennies, les partenariats nécessaires pour maximiser l'impact des actions futures et le rôle de la coopération pour relever les défis globaux auxquels fait face le Maroc.

Les débats ont été marqués par la participation active d'une intelligence artificielle, une initiative qui symbolise la volonté d'Enabel d'introduire les nouvelles technologies pour relever les défis du développement durable.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et de la compétence, Youness Sekkouri, a souligné que cette cérémonie constitue l'occasion de célébrer 25 ans de présence d'Enabel au Maroc, mais aussi ses efforts pour mettre en oeuvre le programme de coopération bilatérale "Maroc-Belgique 2024-2029", qui comprend divers projets destinés aux jeunes.

M. Sekkouri a, en outre, indiqué que le renouvellement du partenariat bilatéral pour les quatre années à venir (2024-2029) coïncide avec les nouvelles initiatives gouvernementales dédiées à promouvoir l'emploi des jeunes.

De son côté, le Directeur général d'Enabel, Jean Van Wetter, a expliqué que l'utilisation de l'intelligence artificielle lors de cette cérémonie vise à mettre l'accent sur le rôle de l'IA comme outil de projection vers l'avenir, et à démontrer comment la technologie peut être un vecteur d'innovation et de coopération.

M. Van Wetter s'est félicité de la coopération bilatérale qui, selon lui, profite aux deux pays, ajoutant que cette coopération pourrait également bénéficier à des pays tiers, notamment les pays africains.

Cet événement a été l'occasion pour Enabel de réaffirmer son rôle de catalyseur d'idées et d'actions, qui place l'innovation au centre de la coopération internationale afin de répondre aux enjeux de l'avenir.

Des enjeux face auxquels le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et Enabel sont prêts à relever le défi de l'inclusion économique dans le cadre du programme de coopération bilatérale Maroc-Belgique 2024-2029, qui vise à renforcer le potentiel humain, l'emploi et l'entreprenariat auprès des jeunes et des femmes.

Depuis 25 ans, Enabel s'engage aux côtés des institutions marocaines et de nombreux partenaires pour bâtir des sociétés durables et inclusives, en proposant des solutions novatrices et adaptées aux défis locaux.