Maroc: Rabat - Tenue de la réunion du comité directeur de la FOS-Halieutis

Rabat — Le Comité directeur de la Fondation pour la Promotion des OEuvres Sociales au profit des fonctionnaires et agents relevant du Secrétariat d'Etat Chargé de la Pêche Maritime, "FOS-Halieutis", a tenu, jeudi à Rabat, sa réunion sous la présidence de la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargé de la Pêche maritime, Zakia Driouich.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Driouich a réaffirmé son engament et son soutien pour améliorer les services sociaux présentés par la Fondation tout en mettant l'accent sur l'importance de poursuivre la mise en oeuvre des différents projets pour mieux répondre aux différents besoins des adhérents de la Fondation conformément aux attentes de ces derniers, indique un communiqué du Secrétariat d'Etat, notant que cette réunion s'est tenue en application des dispositives de l'article 11 de la loi n°93.17 portant création et organisation de ladite Fondation.

La Secrétaire d'Etat a également souligné la nécessité d'œuvrer pour la généralisation, la régionalisation et l'amélioration de la qualité des prestations sociales dont le transport des fonctionnaires tout en appelant à prêter une attention particulière aux demandes des adhérents inscrites dans le volet santé notamment celles à caractère urgent.

Ensuite, la réunion a porté sur la présentation et la discussion du plan d'action et du projet de budget de la Fondation au titre de l'exercice 2025.

Le plan d'action de la Fondation au titre de l'exercice 2025 apporte plusieurs nouveautés visant le renforcement des prestations existantes et le lancement de nouveaux programmes qui répondent aux attentes des adhérents de la Fondation.

Les chantiers prioritaires prévus dans ce plan d'action sont, notamment, la poursuite des prestations de prévoyance sociales et leur démocratisation conformément aux besoins des adhérents selon les pôles de l'assurance maladie complémentaire, de l'éducation, de la culture et l'enseignement, de l'habitat, du sport et loisirs, du tourisme, du transport et voyage et de l'assistance sanitaire et le forfait funéraire.

Il s'agit aussi d'élargir le champ des services sociaux offerts par la Fondation en renforçant la capacité de la Fondation à mieux répondre aux différents besoins des adhérents et veiller à ce que les adhérents puissent bénéficier pleinement de ces services.

Le comité directeur a approuvé par la suite la continuité et l'amélioration des services sociaux offerts par la Fondation et l'inscription de nouvelles prestations sociales au titre de l'année 2025 pour mieux répondre aux besoins exprimés par les adhérents dans les ateliers de concertation et de communication ayant été organisés par la Fondation et ce, dans l'objectif d'améliorer leurs conditions.

Après discussion des différents projets présentés, le Comité a procédé à la discussion des différents axes du plan d'action et du projet du budget au titre de l'exercice 2025, ce dernier a été caractérisé par une augmentation de 34% des crédits des prestations sociales en comparaison avec l'année 2024.

Les membres ont également salué les efforts que la Fondation ne cesse de déployer pour contribuer à la mise en place des différentes prestations sociales œuvrant pour le bien être des adhérents.

L'accent a été aussi mis sur l'importance de renforcer la confiance entre la Fondation et les Adhérents et les principes d'égalité des chances et la justice géographique en matière des services présentés en vue d'assurer l'arrivée de ces services à l'ensemble des adhérents de la Fondation.

La Comité a, par la suite, approuvé à l'unanimité le plan d'action et le projet du budget de l'exercice 2025.