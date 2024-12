Maroc: Tétouan - M. Berrada s'enquiert de la mise en oeuvre de la réforme du système éducatif

Tétouan — Le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada a effectué, jeudi à Tétouan, plusieurs visites de terrain, pour prendre connaissance des efforts consentis pour la mise en oeuvre de la réforme du système éducatif, dans le cadre du déploiement de la feuille de route 2022-2026.

Le ministre, accompagné du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younès Tazi, du gouverneur de la province de Tétouan, du directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AREF-TTA), ainsi que de plusieurs responsables aux niveaux central et régional, s'est enquis des projets d'écoles pionnières et du Centre de la deuxième chance-nouvelle génération, au sein de l'école primaire Ibn Khaldoun. M. Berrada a également pris connaissance du déroulement des activités parascolaires visant à permettre aux élèves de maitriser les fondamentaux.

Le ministre a conclu sa visite à l'école Ibn Khaldoun par une rencontre avec les inspecteurs des écoles pionnières relevant de la direction provinciale, durant laquelle ils se sont entretenus sur le progrès de la mise en oeuvre du projet.

Le ministre a également visité le nouveau siège de la direction provinciale de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Tétouan, où il a pris connaissance des différentes étapes de réalisation du projet, qui s'étend sur une superficie de 384 mètres carrés, pour une enveloppe budgétaire de 7,8 millions de dirhams (MDH).

Ce projet vise à garantir un environnement de travail propice, renforçant la qualité des services fournis aux usagers, et à moderniser l'infrastructure administrative conformément aux aspirations de la réforme éducative.

M. Berrada s'est, par ailleurs, enquis du lancement des travaux de mise à niveau et de rénovation de plusieurs services administratifs au siège de l'AREF, ainsi qu'à la construction d'un nouvel espace pour le Centre régional des examens.

Ce projet, d'une enveloppe budgétaire de plus de 6,5 MDH, vise à répondre aux besoins urgents en matière d'impression, de photocopie et de gestion du matériel nécessaire, en vue de répondre à l'augmentation du nombre de candidats aux examens et concours dans la région.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Hicham El Kasrioui, a relevé que l'école primaire Ibn Khaldoun fait partie des 64 écoles pionnières relevant de la direction provinciale de l'Education nationale à Tétouan, dont 3 lycées collégiaux et 61 écoles primaires, notant que la direction provinciale aspire à atteindre plus de 111 écoles pionnières à terme.

A noter que le ministre a présidé, à l'issue de sa visite, les travaux de la session ordinaire du Conseil d'administration de l'AREF-TTA.