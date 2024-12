Afrique: FIDAK 2024 – Un rendez-vous économique dans une ambiance festive

La 32éme Foire Internationale de Dakar (FIDAK) se déroule actuellement au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) dans une ambiance festive. Ouverte depuis le 28 novembre dernier, ce cadre idéal de promotion des produits et services d’ici et d’ailleurs reçoit des milliers de visiteurs venant des quatre coins du monde. Il fait partie de l’un des rendez-vous économiques les plus grands du continent et met en lumière les productions locales et culturelles des artisans et des Petites et Moyennes Entreprises.

Sous le thème : "L’évènementiel économique au service de la promotion touristique», la FIDAK apporte ambiance et convivialité à l’africaine avec des pays hôtes tels que le Rwanda et la Guinée pour célébrer le savoir-faire africain. Cette édition qui coïncide avec la 50éme anniversaire de la foire marque un élan de solidarité entre les pays participants et consolide leurs relations d’affaires.

Plus de 1000 exposants de diverses nationalités mettent en exergue leurs produits en quête de les écouler d’ici la fin de la foire, prévue le 15 décembre. Cette année, on remarque une affluence assez timide par rapport aux années précédentes où la foire bondait de monde.

Ce manque d’affluence est dû à la situation économique actuelle du pays avec l’inflation qui affecte les ménages. D’aucuns se disent que leur priorité n’est pas d’aller visiter la foire, mais plutôt d’assurer la dépense quotidienne qui constitue un problème majeur pour les familles à faibles revenus.

Cependant, la FIDAK est le moment propice pour certains parents de trouver pour leurs enfants des cadeaux pour les fêtes de fin d’année et de profiter de ce moment de partage afin de leur faire découvrir les produits et spécialités des exposants.

En tout état de cause, la FIDAK se veut être un événement culturel et économique qui participe au développement économique des PME et met en relations différents partenaires commerciaux. Même si une partie de la population ne juge pas nécessaire d’y aller pour manque de moyens, il faut dire qu’avec les spectacles musicaux et les prestations artistiques, c’est un moyen de déstresser et d’éponger le poids des réalités quotidiennes.