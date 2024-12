Sénégal: La relance de l'industrie doit s'accompagner de la promotion du libre-échange, selon l'expert Youssoupha Samuel Mbaye

Dakar — La promotion du libre-échange est une dimension fondamentale à prendre en compte dans la stratégie de développement de l'industrie à mettre en oeuvre par le gouvernement, a signalé l'ingénieur en développement industriel Youssoupha Samuel Mbaye, conseiller du Premier ministre.

Il faut "surtout penser à valoriser les accords de libre-échange, dont celui de la ZLECAf (la zone de libre-échange continentale africaine)", a souligné M. Mbaye dans une interview avec l'APS.

Cette démarche va renforcer l'intégration économique du Sénégal dans le commerce africain et au-delà du continent, selon l'ingénieur en développement industriel ayant travaillé dans l'automobile, l'électronique et d'autres branches industrielles en France et au Japon.

"Les accords de libre-échange doivent être valorisés, mais on ne peut les valoriser que si et seulement si on a de quoi exporter", a dit l'expert.

Il préconise, par ailleurs, la création de "40 à 50 zones industrielles régionales, départementales et communales à l'horizon de 2029".

D'ici à 2035, a-t-il poursuivi, une centaine de "zones industrielles" doivent être créées dans le territoire sénégalais, selon Youssoupha Samuel Mbaye.

"Si mon calcul est bon, en 2040 il doit y avoir environ 150 zones industrielles au Sénégal, ce qui permettra à coup sûr d'atteindre l'autonomie industrielle", suggère M. Mbaye. "Je suis persuadé que nous aurons 40 à 50 zones industrielles, d'ici à l'horizon de 2050, nous auront bien sorti la tête de l'eau."

"L'industrialisation consiste à développer un projet à partir d'une idée pour arriver à un résultat, en respectant toutes les conditions nécessaires à la réussite d'un projet industriel. Et en [...] prenant en compte tous les indicateurs de performance, notamment [...] la maîtrise des coûts, la maîtrise de la qualité et celle des délais", a expliqué l'expert.

L'ingénieur en développement industriel ayant contribué à l'élaboration du programme de politique générale signale qu"'une série d'actions prioritaires" doivent être menées pour la relance de l'industrie nationale.

Interrogé sur le développement des zones industrielles au Sénégal, il estime que celle de Diamniadio (ouest), la première, "n'a pas atteint son optimum, malgré tous les efforts fournis et les financements" dont elle a bénéficié.

La zone industrielle de Diamniadio doit être développée et son modèle reproduit dans les régions, départements et communes du pays, selon Youssoupha Samuel Mbaye.