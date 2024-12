Sénégal: Djibril Diallo à la tête du comité de jugement de la semaine internationale de la culture 'World Madam'

Dakar — Le président-directeur général du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), Djibril Diallo, a été nommé président du comité de jugement de la prestigieuse semaine internationale de la culture "World Madam" prévue ce jeudi, à New York, a appris l'APS de l'intéressé.

"En tant que président, le Dr Diallo évaluera dans quelle mesure les femmes mariées participant à l'événement peuvent diffuser des messages et des programmes promouvant la santé, la beauté, l'amour, la force, l'entreprenariat et le leadership", indique-t-il dans un communiqué parvenu jeudi à l'APS.

Selon la même source, son rôle souligne l'importance de reconnaître les contributions des femmes à la promotion de ces valeurs et à l'inspiration du changement sociétal.

Cette initiative vise à éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, constituant ainsi une étape cruciale vers la réalisation de l'égalité des sexes et du développement durable.

La "World Madam Foundation" est une plateforme mondiale dédiée à la fourniture de services complets aux femmes.

Sa mission est de donner l'exemple à des femmes exceptionnelles, pour promouvoir le développement du talent féminin, maintenir la stabilité sociale et soutenir les femmes et les enfants pauvres et handicapés, etc.