Madagascar: Les croisières vont s'amuser à Tolagnaro

Une excellente nouvelle pour les professionnels du tourisme à Tolagnaro. Dix escales de navires de croisière sont prévues au port d'Ehoala jusqu'en juillet 2025. Ces paquebots transporteront des milliers de touristes qui vont visiter la ville de Tolagnaro et ses environs. Les hôtels et les restaurants vont en profiter. De même que les autres activités, comme les transports et l'artisanat local, avec leurs produits de qualité. Des articles de souvenir par excellence pour ces visiteurs venus d'ailleurs.

La saison 2024-2025 des croisières au Port d'Ehoala a été ouverte le vendredi avec l'escale du navire MS Hebridean Sky. Déjà familier du port d'Ehoala, il est resté à quai pendant deux jours, les 6 et 7 décembre, avant de repartir vers Toliara. Il reviendra à Tolagnaro les 23 et 24 décembre prochains.

Les passagers de ces voyages sont souvent des gens fortunés, avides de découvertes et de nouvelles sensations au gré des escales autour du monde. À nous de les accueillir dans les règles de l'art. Depuis son ouverture au public en juillet 2009, le port d'Ehoala a accueilli soixante-dix navires de croisière transportant plus de cinquante-et-un mille croisiéristes, confirmant sa position en tant que porte du Sud de Madagascar et levier de l'économie de la région Anôsy. Une forme d'attractivité à faire valoir pour promouvoir des images positives du pays.