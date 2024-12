Madagascar: Parents pauvres

Jamais dans l'histoire un tournoi international de pétanque n'a été autant suivi que le dernier championnat du monde à Dijon. Les boulistes malgaches ont ravi le titre de champion du monde en tir de précision et de vice-champion du monde en triplette. Tout le monde était collé sur les chaînes qui retransmettaient le tournoi en live. La pétanque déjà populaire depuis son arrivée à Madagascar, a gagné davantage en notoriété . Les nouvelles technologies de l'information brisent beaucoup de barrière et permettent à un plus grand nombre de personnes de faire plusieurs découvertes.

Pourtant les boulistes ont déjà ravi le titre mondial de tir de précisions juniors en 2017 déjà par l'entremise de Jean François Daniel Rakotondrainibe alias Zigle, le nouveau maître du monde de cette spécialité. La triplette a été déjà deux fois sacrée championne du monde en 1998 à La Reunion et en 2016 à domicile. Des performances qui semblent avoir été ignorées au point que les joueurs ont failli rater ce rendez-vous faute de sous pour payer les billets. Ils ont été livrés à eux-mêmes pour renouer avec ce rendez-vous mondial après cinq ans de suspension pour raisons « politiques et financières ».

Pire, malgré leur exploit, les boulistes ont fait l'objet d'une quête de la diaspora en France pour se faire un argent de poche avant de rentrer. C'est juste triste. Ils ont été reçus à l'ambassade malgache à Paris mais c'était juste pour les remercier d'avoir porté haut l'honneur du pays. Gageons que le meilleur reste à venir.

La pétanque n'est pas la seule discipline dont les performances passent inaperçues. Le tennis, la natation, la lutte, le jiu-jitsu... figurent parmi les parents pauvres du sport où les athlètes font des sacrifices alors que les médailles vont ailleurs. On se demande à quoi sert l'argent de Tafita ( Fonds national pour le développement de la jeunesse et des sports) alimenté par les taxes parafiscales sur le tabac et l'alcool. Autrement dit, une somme en milliards d'ariary. Il est curieux que même le mouvement sportif ne soulève pas la question. Mystère.