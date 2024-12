Madagascar: Développement économique - Le secteur privé et l'État consolident leur partenariat

Les discussions nationales du secteur privé ont réuni les acteurs économiques de Madagascar pour définir de nouvelles résolutions.

Que de bonnes résolutions. Hier, à l'hôtel Radisson Blu Ambodivona, les acteurs du secteur privé de Madagascar se sont réunis pour discuter de la stratégie de développement du secteur privé. Durant cette rencontre, le président du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), Francis Rabarijaona, a souligné l'importance d'une bonne coordination entre les différents acteurs économiques. « Il est essentiel d'avoir un alignement parfait entre l'État malgache, les acteurs du secteur privé et l'Union européenne, qui travaillent ensemble pour soutenir l'émergence et le développement économique de Madagascar. Les salariés sont au cœur des entreprises, et le capital humain est essentiel », a-t-il précisé.

Les discussions et échanges ont aussi révélé un changement d'état d'esprit au sein du secteur privé, qui adopte désormais une approche plus constructive et partenariale envers l'État. L'objectif est de soutenir la croissance économique et de positionner Madagascar sur la scène internationale, en unissant les efforts des acteurs publics et privés.

Perspectives de coopération

En avril dernier, lors d'une rencontre entre le président de la République Andry Rajoelina et le secteur privé, plusieurs problèmes avaient été soulevés, particulièrement la question des tarifs préférentiels d'électricité pour certaines entreprises sensibles. D'autres demandes ont été abordées, parmi lesquelles le renforcement de la flotte de Madagascar Airlines pour la haute saison, la relance de grands projets hydroélectriques, et le lancement d'appels d'offres pour la réhabilitation urgente des routes nationales, la RN2 et la RN7.

Huit mois après cette rencontre, le président du GEM a affirmé que les échanges se poursuivent entre le gouvernement, le secteur privé et d'autres acteurs. « Les discussions continuent, des points doivent encore être améliorés, mais elles avancent et continueront», a-t-il déclaré. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Herizo Ralambofiringa, a, quant à lui, abordé plusieurs points importants. Il a souligné : « La gouvernance et l'action climatique sont des aspects essentiels de notre développement. Le secteur privé joue un rôle clé dans l'application des stratégies gouvernementales. »

Il a également précisé que des évaluations régulières étaient nécessaires : « Nous devons suivre les progrès réalisés pour garantir une meilleure visibilité du secteur privé. Chaque décision doit être prise dans un cadre d'objectifs communs et mesurables. » Cette assise marque le début d'un processus de transformation pour Madagascar, qui cherche à surmonter ses défis grâce à une coopération renforcée entre l'État et les acteurs privés. Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble pour permettre à Madagascar de se hisser parmi les économies émergentes.