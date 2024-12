Afrique: CHAN 2024 - D'autres matchs amicaux en perspective

Le coach Rôrô et ses joueurs disposent désormais d'une semaine pour se préparer à la double confrontation contre l'Eswatini. Les matchs se dérouleront les 21 et 29 décembre.

Parmi les quarante joueurs ayant participé aux matchs de préparation à Antsirabe et à Ambositra, vingt-huit continuent leur préparation. Vingt-cinq seront retenus pour disputer cette double confrontation, qui compte pour le deuxième tour qualificatif du Championnat d'Afrique des Nations.

Le match aller se déroulera le 21 décembre à 20 h en Afrique du Sud, tandis que le match retour aura lieu à Maurice, le 29 décembre à 16h.

« Nous prévoyons de disputer d'autres matchs amicaux. Le premier est programmé ce week-end, et un autre match international pourrait avoir lieu soit avant le premier match, soit entre les deux confrontations. Nous avons déjà formulé cette proposition, car jouer des matchs de préparation est toujours bénéfique », a déclaré le coach Romuald Rakotondrabe.

La délégation devrait partir un peu plus tôt afin de s'acclimater. Les deux matchs de préparation à Antsirabe et à Ambositra ont servi d'évaluation pour les quarante présélectionnés. «Le score n'est pas ce qui importe le plus, bien que nous ayons gagné 7 à 1. Ce qui est positif dans ces matchs, c'est que

50 % de nos buts reflètent le travail effectué à l'entraînement. Bien sûr, il reste des points à améliorer», précise-t-il. Comparée à la sélection du Chan 2023, « celle-ci est plus jeune et les joueurs sont réceptifs, mais manquent encore d'expérience internationale. Le mot d'ordre reste la cohésion et la solidarité, tant sur le terrain qu'en dehors », ajoute le coach.

Match nocturne

Les six cadres du Chan 2023 sont retenus dans le groupe, à savoir Nina, Datsiry, Tony, Dadafara, Donga et Lalaina. Il y a aussi les autres Barea comme Rado, Nicolas et Fenohasina.

« Drogba a été appelé, mais en raison d'une blessure, il lui faut encore un peu de temps de rééducation et on verra à la phase finale », rassure le coach Rôrô. Les Barea effectuent un entraînement biquotidien. Ils s'entraînent dans la soirée pour se familiariser avec les projecteurs, car le premier match se joue de nuit. Le souci est qu'aucun terrain de gazon naturel équipé de projecteurs n'est disponible dans la capitale.

Rôrô et ses joueurs n'auront plus qu'une semaine de préparation, hors temps de voyage. « Nous avons d'abord renforcé la condition physique, et à présent, nous nous concentrons sur la technico-tactique, ainsi que sur la finition », précise-t-il. « Les cadres sont présents en tant que modèles, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, tant sur le plan technique que comportemental », ajoute-t-il. La délégation devrait s'envoler pour l'Afrique du Sud au début de la semaine prochaine. La phase finale du huitième CHAN se déroulera du 1er au 25 février 2025, coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.