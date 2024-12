Madagascar: Padel/BMOI premium - Un tournoi par équipe clôt l'année

Connue pour son soutien indéfectible au tennis malgache depuis de nombreuses années, la Banque Malgache de l'Océan Indien, ou BMOI, vient de rejoindre le rang des partenaires du padel à Madagascar en s'associant avec Malagasy Pro Padel, ou MPPTour. Séduite par l'esprit et les valeurs du padel à Madagascar, la BMOI affirme son soutien à cette discipline en vogue à Madagascar à travers la première édition de BMOI Premium Padel, qu'elle organise avec MPPTour les 14 et 15 décembre au Lamakoo Padel Center d'Ambatobe.

Organisée sous un format par équipes, la première édition de BMOI Premium Padel réunira les meilleurs joueurs locaux et les passionnés de padel sans distinction. La seule condition est que tous les participants réussissent à s'inscrire avant la date indiquée, car les places sont très limitées.

« Pour la première édition, il n'y a pas nécessairement de favori, car il s'agit d'un tournoi ouvert à tous, surtout aux débutants et aux intermédiaires. Le but étant de toucher un grand nombre de pratiquants par un tournoi convivial. Au total, nous aurons une trentaine de participants, hommes et femmes confondus, répartis dans des équipes de 6 », confie Gary Ah-Waye, l'un des organisateurs.

La première édition de BMOI Premium Padel dépasse la simple compétition. C'est une prise de responsabilité pour aider à la démocratisation de ce sport à Madagascar. Elle incarne aussi l'enthousiasme et la volonté des acteurs locaux de faire du padel un pilier sportif à Madagascar. Elle rassemble la communauté autour d'une passion commune et permet à ce sport d'avoir un bel avenir à Madagascar. Il commence à se faire un nom au niveau de l'océan Indien, de l'Afrique, et l'ambition est que le padel malgache soit connu à l'échelle mondiale.

Le padel est un sport qui rassemble. Chaque équipe sera composée de six joueurs, incluant trois hommes et trois femmes, reflétant les valeurs d'équité et d'inclusion propres à ce sport devenu un must pour les adeptes de ce sport à Madagascar.