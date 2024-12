Madagascar: Projets de développement - Le FAD alloue 775 milliards ariary au Sud

Une nouvelle aide financière inattendue. Selon des sources officielles, « le Conseil d'administration du Fonds africain de développement (FAD), le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a accordé, ce 11 décembre 2024 à Abidjan, avant-hier », un prêt de 775 milliards ariary américains à Madagascar pour mettre en oeuvre la troisième phase du Projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce.

Des explications accompagnent cette donation : « L'objectif du projet est de contribuer à l'intégration économique et sociale de la partie Sud de Madagascar, en désenclavant entièrement cette riche région agricole à travers l'ouverture et la mise en oeuvre des corridors de transport vers le reste de la Grande Île ainsi que le continent africain, tout en renforçant les procédures et processus de facilitation du commerce entre les ports de Toliara et de Beira, au Mozambique ».

Les projets concernés se déclinent comme suit: des chantiers routiers et des ouvrages d'art seront les bénéficiaires du projet. Parmi les plus importants, on retrouve l'aménagement et le bitumage de la Route nationale 55 (RNT55) entre Bevoay et Morombe, longue de 78 kilomètres, qui sera aménagée en 2x1 voies dans ses sections traversant la campagne. Cette route traverse les périmètres irrigués du Bas Mangoky, qui produisent plus de 29 000 tonnes de produits vivriers par an. Il s'agit aussi de réhabiliter des ouvrages d'art existants ainsi que le dédoublement du pont de Manombo sur la Route nationale 9 (RN9). La construction de deux autres ponts à deux voies chacun sur un linéaire de 460 mètres permettra de raccorder les deux Routes nationales (la RNT55 et la RN9).

Ces projets couvrent deux régions du pays, à savoir Atsimo Andrefana et Menabe, et va apporter beaucoup de transformations pour les populations locales, souvent exposées à de nombreuses difficultés pour subvenir à leurs besoins quotidiens.