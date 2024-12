Madagascar: Climate show - Conscientiser les jeunes sur le changement climatique

The Climate Show est un spectacle interactif conçu pour sensibiliser les jeunes aux défis du changement climatique. Cette initiative résulte d'une collaboration entre l'UE et la COI.

Madagascar compte une population majoritairement jeune. Environ 65,5% des Malgaches sont âgés de moins de 34 ans, selon les données fournies par l'Union européenne. Cependant, le pays fait face à des menaces croissantes liées au changement climatique, telles que les inondations, les sécheresses, les cyclones ou encore l'érosion des sols. Dans ce contexte, l'Union européenne (UE) et la Commission de l'océan Indien (COI) ont lancé un projet intitulé « The Climate Show», visant à sensibiliser à l'urgence climatique.

Ce projet, fruit de la collaboration entre l'Union européenne et la Commission de l'océan Indien, a déjà été présenté dans plusieurs villes d'Europe et de l'océan Indien, notamment en Belgique, à La Réunion, à Mahé, aux Seychelles et aux Comores. Son objectif principal est de sensibiliser les jeunes à la crise climatique et de les pousser à s'engager activement dans la construction d'un avenir résilient. Jean-Yves Daue, l'un des initiateurs du projet, souligne : « Les jeunes sont l'avenir de nos sociétés. Si nous réussissons à semer de petites graines dans leurs esprits, pour qu'ils envisagent, plus tard, d'investir dans le développement durable, cela contribuera à préserver notre faune et notre flore ».

En matière d'investissements climatiques, l'Union européenne a déjà engagé 28 milliards d'euros à travers le monde, témoignant de son implication.

Expérience interactive

The Climate Show propose une expérience immersive alliant théâtre, cinéma et ateliers participatifs. Conçu sur une période de trois ans par une équipe de quarante experts (scénaristes, vidéastes, scénographes, etc.), ce spectacle interactif de 45 minutes invite le public à débattre des enjeux du changement climatique et à proposer des solutions concrètes. Une intelligence artificielle ludique, nommée GaIA, guide les spectateurs dans cette exploration, enrichie par les interventions de scientifiques reconnus, comme François Gemenne (membre du GIEC), et de figures engagées telles que Cyril Dion, réalisateur du film « Demain ». Les 16 et 17 décembre 2024, Madagascar accueillera pour la première fois ce spectacle au palais des sports Mahamasina.

En dépit des avancées technologiques limitées à Madagascar, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores, Roland Kobia, a tenu à rassurer : « Il est vrai que l'intelligence artificielle n'est pas très développée ici, mais ce que j'ai observé ces trois derniers mois, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence, même si elle n'est pas artificielle ». Le projet vise à impliquer environ huit cents jeunes Malgaches et leur offrir une opportunité unique de réfléchir et de contribuer aux solutions face à la crise climatique.