Madagascar: Karting/3e Grand prix Motul - Gros duel entre Mboara et Mahary

Mboara Razafindratsimba, champion de Madagascar en titre, et Mahary Rabary, champion 2022, sont les deux attractions du « 3e Grand Prix Motul » ce week-end à Imerintsiatosika.

La sixième et dernière manche du championnat de Madagascar de karting, portant aussi le nom du « 3e Grand Prix Motul », se jouera en deux jours, les 14 et 15 décembre, sur le circuit de Serana Racing Kart (SRK) Imerintsiatosika.

Pour les vingt-quatre pilotes de trois catégories qui participent à ce troisième Grand Prix Motul, cette sixième manche revêt une importance capitale pour ceux qui visent le titre de champion de Madagascar, à l'instar du favori Mboara Razafindratsimba, qui totalise 1056,25 points, loin devant, suivi par Thimothée Andriamamonjiarison avec 993,75 points et David Rabary avec 782 points.

Sans viser le titre national, mais très motivés pour décrocher le titre de vainqueur du troisième Grand Prix Motul, deux pilotes sont venus spécialement pour bousculer les autres concurrents : il s'agit de Mahary Rabary dans la catégorie masculine et de Ravaka Ramanantoanina dans la catégorie féminine.

Mahary Rabary, multiple champion de Madagascar, est venu spécialement de France pour démontrer que piloter un kart est un art qu'il maîtrise toujours. Sa participation à la course de samedi et dimanche apportera un plus, attirant la curiosité de tous les participants, en particulier des amateurs de karting qui attendent avec impatience de voir comment il pilotera après plusieurs mois d'absence sur le circuit.

Égalité des chances

Ravaka Ramanantoanina, vice-championne 2023 et expatriée, n'oublie pas non plus l'ambiance de la course à Imerintsiatosika. Elle participe non pas pour chercher le titre national 2024, mais pour tenter de remporter la victoire au troisième Grand Prix Motul.

Dans la catégorie junior, David-Ivan Andrianjafy, avec ses 1105,5 points, vise un coup double ce week-end : primo, le titre de champion de Madagascar, et secundo, la victoire au troisième Grand Prix Motul. Il est le favori dans sa catégorie.

Ses deux poursuivants directs, Kanto Ralamboarisandy (846,25 points) et Evan (798,25 points), ne sont pas bien placés pour chercher le titre national, mais ils sont là pour bousculer David-Ivan jusqu'au bout.

Dans la catégorie minime, les quatre garçons, Matheo Rajomarison (1048,75 points), David Harry Ratsimamanga (1001,25 points) et Iharimandresy Rabeharison (833,75 points), promettent un bon duel pour la victoire au troisième Grand Prix Motul.

« Pour donner l'égalité des chances entre participants, le 3e Grand Prix Motul innove en proposant une compétition de karting de location, accessible aussi bien aux licenciés qu'aux non-licenciés », confie Mahery Ratsimbasoa, représentant du club organisateur, Motul.