Soudan: Le retour de (1 200) familles dans l'État de Sennar

Al-Damazin — Le gouverneur de la région du Nil Bleu Lit-Gen Ahmed Al-Omda Badi a fait jeudi matin ses adieux au sponsor du travail humanitaire dans la région, dirigé par la Commission de Retour Volontaire pour les personnes déplacées à Al-Damazin, et ont fait leurs adieux au premier groupe de rapatriés, au nombre de (1 200) familles, dans leurs régions de l'État de Sennar, après l'avoir nettoyés de la souillure des milices, avec la participation d'un certain nombre de membres de gouvernement de la région.

Le Gouverneur a expliqué que la mise en oeuvre du programme de retour volontaire est intervenue après les victoires remportées par les forces armées et leur défaite des milices rebelles à l'extérieur de l'État de Sennar, et il a exprimé son appréciation pour les positions de la Commission du retour volontaire, de la Commission d'aide humanitaire et du Bureau de la Zakat et de tous les partenaires qui ont contribué à soutenir les conditions humanitaires des personnes touchées par les attaques des milices rebelles et à annoncer la bonne nouvelle du retour imminent de toutes les personnes déplacées dans leurs différentes régions grâce aux sacrifices et à la fermeté des forces armées.