Soudan: Salah Hamed Ismail prête serment en tant que ministre du Développement urbain, des Routes et des Ponts

Port-Soudan — M. Salah Hamid a prêté serment devant le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, en tant que ministre de Développement Urbain, Routes et Ponts, en présence du secrétaire général du Conseil souverain, le Lit-Gen Mohamed Al-Ghali et de M° Abdel Moneim Ismail, représentant du président de la Cour suprême et chef du système judiciaire à l'État de la mer rouge

Le Ministre de l'Aménagement Urbain, des Routes et des Ponts, dans une déclaration à la presse à l'issue de sa prestation de serment, a exprimé ses remerciements au Président du Conseil de Souveraineté pour la confiance qu'il lui a accordée, et a déclaré : « Nous avons écouté les directives du Président du Conseil Souverain de Transition (CST) concernant les exigences de la phase actuelle » et les modalités de reconstruction et de reconstruction pour la phase d'après-guerre.

Son Excellence a affirmé le souci de son ministère de réhabiliter les infrastructures de l'État et d'entretenir les routes pour réaliser le développement économique souhaité et faire avancer le processus de paix et de stabilité, dénonçant les violations commises par les milices terroristes contre les citoyens et la destruction systématique des infrastructures de l'État soudanais. entraver le processus de construction, de reconstruction et de développement.

Ismail a souligné l'importance des efforts concertés au cours de la période à venir pour mettre en oeuvre des plans, des programmes et des projets visant à réaliser la reconstruction et le développement. Il a déclaré : « Le sang des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la fierté, la dignité et l'unité. de la terre de la nation ne sera pas gaspillée, et nous y parviendrons avec davantage de réalisations pour construire le Soudan et reconstruire ce que la guerre a détruit.