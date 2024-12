Tunisie: JCC 2024 - Une édition marquée par une programmation record de films

La 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) s'apprête à illuminer le grand écran à partir de demain, samedi 14 décembre 2024.

Ce rendez-vous incontournable du septième art, qui se tiendra jusqu'au 21 du mois, propose une large sélection d'œuvres aux couleurs du monde, avec une forte participation du cinéma tunisien, pour une édition qui a programmé 217 films en tout aux couleurs de 21 pays, dont 56 films en compétition officielle et 12 en compétition nationale.

Record pour le cinéma tunisien: Le cinéma tunisien marque un record cette année avec 99 films dans la compétition officielle et la sélection non compétitive. Pour la compétition officielle des longs métrages fiction à laquelle concourent 15 films de 11 pays, la Tunisie sera en lice avec quatre films « Red Path » de Lotfi Achour, « Mé El Aïn » de Meryam Joobeur, « Aicha » de Mehdi Barsaoui et « Borj Roumi » de Moncef Dhouib.

Ces quatre fictions seront en lice pour décrocher le Tanit d'Or 2024. Ce trophée emblématique pourrait devenir le 10ème remporté par la Tunisie depuis la création des JCC en 1966. Le premier Tanit d'or a été attribué en 1976 au film « Les Ambassadeurs » de Naceur Ktari, et le plus récent, en 2019, remporté par le thriller « Noura rêve » de Hinde Boujemaa.La cérémonie d'ouverture, prévue demain et placée sous un code vestimentaire formel et noir, sera dédiée à la Palestine.

Outre le court métrage fiction « Upshot » (2024) de la palestinienne Maha Haj, le public assistera à la projection exceptionnelle de la copie restaurée du film Le Libérateur, en hommage posthume à son réalisateur Kaïs al-Zubaïdî, figure emblématique du cinéma documentaire arabe, disparu le 1er décembre dernier. Un hommage particulier sera rendu à la mémoire de Khemaies Khayati, éminent critique de cinéma tunisien, dont l'oeuvre a profondément marqué le paysage cinématographique national.

Cet hommage comprend un prix portant le nom de Khemaies Khayati, une exposition de photographies et une rencontre sur la critique cinématographique, en plus de la réalisation d'un court métrage intitulé « Khemaies Khayati et les Journées du cinéma de Carthage ».

Trois pays seront particulièrement choisis dans « Focus » : le Sénégal, la Jordanie et la Palestine. Cette dernière bénéficiera d'un programme spécial intitulé « La Palestine au coeur des JCC », comprenant des projections en plein air et une rétrospective dédiée à Hany Abou-Assad. Pour la dixième année consécutive, des projections auront lieu dans des prisons, avec six films programmés cette année. Cette initiative s'étend également, pour la troisième fois, aux casernes dans les gouvernorats de Kasserine, du Kef, de Bizerte, de Béja et de Sousse, renforçant ainsi l'offre cinématographique pour tous.

Sur le plan technologique, la nouvelle section « Carthage Extended » fait son apparition, introduisant des expériences immersives grâce à la réalité virtuelle, augmentée et mixte. A la Cité de la Culture Chedly Klibi, les spectateurs découvriront des créations d'art immersif, redéfinissant la manière de vivre le cinéma, dans l'écrin de ce festival, qui avec plus d'un demi-siècle de découvertes et de révélations, continue d'écrire une histoire vibrante et novatrice.