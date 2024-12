Sud-Soudan: Pas de fin aux violences contre les lieux de culte, les chefs religieux et les innocents - Le témoignage de l'évêque Hiiboro-Kussala

« Les attaques contre les lieux sacrés sont un affront à l'humanité et une violation de la dignité humaine. Une église, une mosquée, un hôpital, une école, une ambassade sont des lieux sacrés, des lieux de refuge, de paix et de sécurité. Ce sont des espaces conçus pour protéger les innocents, et non pour devenir des cibles de la violence ». Eduardo Hiiboro Kussala, évêque du diocèse de Tombura-Yambio (CDTY) au Soudan du Sud, s'est adressé à l'Agence Fides. Il est intervenu après une violente attaque, dans la soirée du 10 décembre, contre la paroisse de Sainte Marie Auxiliatrice à Tombura.

« Des individus armés ont ouvert le feu sans discrimination dans le camp de réfugiés, tuant tragiquement M. Undo et blessant grièvement une femme », a déclaré le prélat. « Il s'agit d'un acte de violence répréhensible. Je condamne fermement cet acte brutal d'agression, qui a coûté la vie à une personne innocente et a laissé d'autres personnes traumatisées et blessées. J'exprime mes plus sincères condoléances à la famille de la victime et je prie pour que la femme blessée se rétablisse rapidement et complètement. Solidarité et soutien aux personnes déplacées restantes et en particulier au Père Santino Makuei, le prêtre responsable de la paroisse. Que Dieu leur donne la force en ces temps difficiles ».

L'évêque Kussala a qualifié cet énième acte de violence d'injustifiable et a appelé les responsables à se repentir, à demander pardon à Dieu et à se détourner de la violence. « La voie de la paix est le seul moyen d'aller de l'avant. S'adressant aux hauts responsables du gouvernement, il les exhorte à « protéger rapidement les populations vulnérables, en particulier les personnes déplacées ». La situation dans le comté de Tombura est devenue incontrôlable et il est du devoir du gouvernement de rétablir l'ordre et d'assurer la sécurité de ses citoyens », a-t-il fait remarquer. Trois ans de violence dans le comté de Tombura et pourtant il ne semble y avoir aucune action ou préoccupation de la part de la plus haute instance du pays. N'est-ce pas la responsabilité du gouvernement de protéger ses citoyens ?

« Le jour même de l'attentat, nous avons célébré la messe à la paroisse avec le cardinal Gabriel Zubeir Wako (archevêque émérite de Khartoum et premier cardinal soudanais), exprimant ainsi notre solidarité avec les personnes déplacées. Le cardinal a souligné le caractère sacré de la vie humaine et le besoin de paix. Il a exhorté les gens à s'abstenir de la haine, de la violence et de la division, et à embrasser plutôt le pardon et la réconciliation. J'ai invité le cardinal Zubeir à bénir notre diocèse, en particulier Tombura, et à appeler à la fin des violences communautaires », a expliqué Mgr Kussala.

« Nous sommes dans le temps de l'Avent, un temps de préparation de nos coeurs à la naissance de notre Sauveur qui est venu apporter la paix au monde. Prenons tous la responsabilité de construire la paix dans nos communautés, dans notre pays et dans nos coeurs. Je vous invite tous à prier avec ferveur pour la paix : la paix à Tombura, au Soudan du Sud et dans nos coeurs. Que chacun d'entre nous fasse sa part pour créer un environnement d'amour, de respect et de compréhension mutuelle ».

Soulignant la persistance de graves épisodes de violence à l'encontre des représentants religieux et des personnes les plus vulnérables, Mgr Kussala avait déploré, dans un discours précédent et récent, la nouvelle agression subie par l'évêque du diocèse d'El Obeid au Soudan, Yunan Tombe Trille Kuku Andali, ainsi que par le diacre Joseph, de la part des Forces de soutien rapide (RSF).

« Depuis que la guerre a éclaté en avril 2023, Mgr Tombe Trille a refusé de fuir et est resté avec les personnes qui cherchaient refuge dans la curie, musulmans et chrétiens, bien que la porte de la cathédrale Marie Reine d'Afrique ait été soufflée par l'explosion d'une bombe. Tous sont restés avec lui, à l'intérieur de l'église », a déclaré le prélat à l'Agence Fides.

L'incident auquel Kussala fait référence remonte au 20 avril 2023, cinq jours seulement après le début des combats entre les SAF et les RSF, lorsque l'évêque Tombe Trille et quelques membres du clergé avaient échappé à la mort après que des roquettes soient tombées sur les locaux de la cathédrale (voir Fides 2/5/2023), détruisant son portail principal et la résidence des prêtres. L'incident se serait produit alors que l'évêque d'El-Obeid et les prêtres étaient en train de prier.

« Pendant tout ce temps, depuis que la guerre a éclaté, reprend Hiiboro, l'évêque Tombe Trille a travaillé dans des conditions extrêmement dangereuses, sans ménager ses efforts. Même le gouvernement lui a demandé d'assurer certains services, notamment l'éducation des enfants de la région. La plupart de ses prêtres sont dispersés partout sans pouvoir communiquer avec lui qui se trouve en danger à chaque fois qu'il se déplace d'un village à l'autre. En novembre, pour pouvoir nous rejoindre à l'assemblée plénière des évêques à Juba, il a dû se déplacer secrètement pour passer du Soudan au Soudan du Sud. Il avait déjà subi d'autres attaques par le passé. Une fois, ils l'ont torturé avec la pointe d'un grand couteau sur les pieds, le piquant jusqu'à ce qu'il hurle de douleur, puis ils l'ont laissé là, lui volant son anneau épiscopal et sa croix pectorale ».

« Lorsqu'il est arrivé au Soudan du Sud, il a voulu partager avec nous les grandes difficultés qu'ils rencontrent si près les uns des autres. Parfois, ils n'ont pas d'eau à boire, ils passent des semaines sans se laver, ils manquent de nourriture, de pain, de sucre et de tout ce qui est essentiel. Il nous a également parlé des énormes pertes de vies humaines ou des personnes prises dans les tirs croisés et autres mauvais traitements. »

« A la fin de notre entretien, il a immédiatement voulu retourner à El Obeid où, le 5 décembre, il a subi cette énième violence qui a failli le conduire à la mort avec son diacre. Dans le message qu'il m'a envoyé, il a écrit ces mots pour les partager avec ses frères évêques : Je viens d'arriver à El Obeid avec le diacre Joseph. Cette fois-ci, ils nous ont maltraités, après m'avoir volé, ils m'ont frappé violemment sur le cou, le front, le visage et la tête. Je ne peux plus mâcher et nous avons vraiment risqué le martyre grâce aux prières de beaucoup ».

« En tant qu'Église locale du Soudan du Sud, nous avons fermement condamné cette attaque », a déclaré l'évêque de Tombura-Yambio. Il s'agit d'un acte très grave, d'une attaque qui touche l'ensemble du corps ecclésial. Un évêque ne représente aucune menace pour la gouvernance ou la politique de qui que ce soit. L'évêque est une personne neutre qui travaille pour apporter la parole de Dieu et offrir des services sociaux à la communauté. Nous exhortons ces forces combattantes à l'éthique, au respect et aux bonnes manières, ainsi qu'à la protection des minorités et des personnes de différentes religions. La communauté internationale doit condamner les responsables de ces exactions dans la région, y compris l'attaque contre l'évêque Trille Tombe.

L'entretien avec Mgr Hiiboro se termine par son appel à la prière et son appel à l'aide humanitaire pour le peuple soudanais. « J'invite tout le monde à prier pour Mgr Trille Tombe, pour l'archevêque de Khartoum, Michael Didi Adgum Mangoria, qui se trouve également au Soudan, à Akbar. Nous prions également pour l'évêque auxiliaire de Khartoum, Daniel Adwok, qui se trouve à Kosti, et pour tous les prêtres qui s'occupent de la population dans les différents villages. Je lance également un appel pour toute aide humanitaire susceptible de soulager les grandes souffrances du peuple soudanais et de ceux qui l'accompagnent ».

« Nous confions tous nos frères au Seigneur pour qu'ils trouvent la paix sur leurs terres. Nous avons écrit aux forces en présence au Soudan pour les inviter à se rencontrer afin de trouver une solution à ces situations d'urgence et d'arrêter les combats pour que les populations puissent être en sécurité et retourner sur leurs lieux de vie ».