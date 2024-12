Afrique: Unicef /Conflits et crises - Appel à 9,9 milliards de dollars pour aider les enfants

Ces fonds permettront de financer des programmes d'urgence destinés à 109 millions d'enfants touchés par les conflits et les crises qui se multiplient dans un monde de plus en plus instable.

L'Unicef a lancé un appel de fonds de 9,9 milliards de dollars en vue de fournir en 2025 une aide vitale à 109 millions d'enfants vivant dans 146 pays. Ces fonds permettront à l'organisation de mener des interventions humanitaires pour faire face aux nombreux conflits, chocs climatiques, déplacements et crises sanitaires qui sont à redouter l'année prochaine. 213 millions d'enfants sont aux prises avec des situations d'urgence humanitaire imprévisibles et sources d'instabilité. Pour que l'Unicef puisse fournir une aide humanitaire à 109 millions d'enfants en 2025 et garantir des interventions appropriées, efficaces et menées en temps voulu, les financements provenant des donateurs sont essentiels.

« L'ampleur des besoins humanitaires chez les enfants n'a jamais été aussi importante. Chaque jour, un plus grand nombre d'entre eux sont touchés par une crise », a déclaré la directrice générale de l'Unicef, Catherine Russell : « D'après nos estimations, 213 millions d'enfants vivant dans 146 pays et territoires auront besoin d'une aide humanitaire au cours de l'année 2025, soit un chiffre colossal ».

En outre, plus de 57,5 millions d'enfants sont nés en 2024 dans l'un des pays touchés par un conflit ou par d'autres crises humanitaires pour lesquels l'Unicef a lancé au titre de l'année 2025 un appel de fonds d'urgence. Cet appel de 9,9 milliards de dollars souligne le besoin urgent d'agir face aux problèmes humanitaires croissants auxquels sont confrontés les enfants dans 146 pays.

Dans le cadre humanitaire, l'Unicef prévoit de fournir à 56,9 millions d'enfants et de femmes un accès à des soins de santé primaires ; dépister l'émaciation chez 34 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois; permettre à 20,6 millions d'enfants, d'adolescents et de personnes s'occupant d'enfants de bénéficier d'un soutien en santé mentale et d'une aide psychosociale ; faire bénéficier 11,1 millions de femmes, de filles et de garçons d'interventions d'atténuation et de prévention des risques de violence liée au genre; fournir à 24 millions d'enfants un accès à une éducation formelle ou non formelle (apprentissage préscolaire); permettre à 55,3 millions de personnes d'accéder à de l'eau de qualité satisfaisante et en quantité suffisante.

L'appel de fonds lancé pour l'année 2025 est principalement destiné à cinq pays : l'Afghanistan, le Soudan, la République démocratique du Congo, l'État de Palestine et le Liban. L'an dernier, les donateurs ont contribué à plus de 50% des financements thématiques humanitaires de l'Unicef, lesquels se concentraient sur quatre situations d'urgence seulement - l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Syrie et l'Ukraine. Les opérations humanitaires menées dans des pays tels que le Burkina Faso, le Liban, le Mali, le Myanmar, l'Ouganda et la République démocratique du Congo comptent par ailleurs parmi les plus gravement sous-financées. « Le soutien apporté aux fonds souples humanitaires de l'Unicef est essentiel à notre action en faveur des enfants touchés par les crises », a expliqué Catherine Russell.