Congo-Brazzaville: Master class - Des étudiants découvrent les modalités pratiques des métiers de la communication

Les plateformes @linéa, EduBrazza et l'Union libre des élèves et étudiants du Congo (Ulééco) organisent, du 12 au 14 décembre, la première édition de la master class sur les opportunités d'emplois dans le domaine de la communication et des médias.

La première édition de la master class qui a été organisée au profit des étudiants en communication se veut être un tremplin vers le monde professionnel. Durant trois jours, les participants vont se former et actualiser leur connaissance, découvrir des outils qui leur permettront d'intégrer le marché de l'emploi et créer leur propre boîte. Ce moment d'échange, de formation et de coaching se déroule sur le thème « Opportunités d'emploi dans le domaine de la communication et des médias en République du Congo ».

Lors du lancement de cette session de formation, le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Michrist Kaba Mboko, a estimé que ces genres d'initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'adéquation formation-emploi. La présidente du comité d'organisation et marraine de cette première édition, Aline France Etokabeka, a invité les étudiants à profiter de ce genre de moments pour bien aiguiser leurs connaissances afin de faire du vrai journalisme dans l'avenir. « Approprions-nous des instruments de travail, occupons l'espace et montrons-nous capables de tordre le cou à ces mauvaises pratiques par la production des contenus de qualité et profondément responsable », a-t-elle déclaré.

Ce cadre de partage va, en effet, offrir aux participants des outils nécessaires pour mieux appréhender le marché du travail dans le secteur de la communication. Il est ainsi crucial que les étudiants se préparent à faire face aux défis, tout en saisissant les nouvelles opportunités. Le président de l'Ulééco, Garly Ibara, a, pour sa part, indiqué que ce master class vise, en fait, à offrir des perspectives concrètes sur les carrières possibles dans le secteur de la communication, tout en sensibilisant les étudiants aux enjeux actuels de ce secteur stratégique. Il a, par ailleurs, encouragé les efforts et l'esprit d'ouverture de la marraine de cette édition.

Cette initiative, saluée par les étudiants du parcours des sciences et technique de la communication puis de l'Ecole nationale moyenne d'administration de l'Université Marien-Ngouabi, ne va pas s'arrêter à cette édition. Au cours de ses assises, l'assistance aura droit aux panels de haut niveau, animés par des journalistes et communicateurs chevronnés. Des certificats de participation seront offerts aux étudiants à la fin du séminaire.