Afrique: Christophe Mputu remporte la médaille d'or au championnat d'Afrique Ju-jitsu à Marrakech

Le Congolais Christophe Mputu a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique de Ju-jitsu jeudi 12 décembre à Marrakech au Maroc. Il a battu en finale le Mauricien Dookee Adil Rashwan.

Lors du premier combat, il avait respectivement battu le Marocain El Amrani Abdessalam ainsi que les Gabonais Nze-Obame Jean-Arseve et Maboumba Moussounda Pierre-Stéphane. Ému, Christophe Mputu se dit fier d'avoir honoré son pays, et affirme que cette victoire est le résultat d'un travail acharné :

« Je peux dire que c'est un mélange de la joie et de la tristesse, la joie parce que j'ai honoré mon pays, ce n'était pas facile d'arriver là quand on tombe contre des athlètes qui ont un bon suivi. Et, la tristesse c'est parce que je continue toujours à me déplacer sans le staff technique donc moi-même j'assume tous les rôles : coach, médecin, Président de la FECOFA, Photographe et/ou Journaliste puis athlète donc ce n'est pas facile pour un athlète de haut niveau ».

Christophe Mputu est champion du monde 2022, et vice-champion du monde 2024. Il détient 72 médailles et reste à ce jour l'Athlète congolais le plus titré.