Congo-Kinshasa: Masimanimba - La CENI appelle les électeurs à aller voter dans la paix

Dans le territoire de Masimanimba, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) affirme apprécier, dans un communiqué publié le jeudi 12 décembre, le comportement citoyen adopté par les candidats aux différents scrutins lors du déroulement de la campagne électorale. Elle invite les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants ainsi que leurs sympathisants à observer le même comportement responsable durant la période de vote, après le vote, à la publication des résultats provisoires et après celle-ci.

La Commission électorale nationale indépendante appelle les électeurs de Masimanimba à aller voter dans la paix pour l'intérêt de la République démocratique du Congo.

302 candidats pour 5 sièges

Pour ces élections, la CENI fera fonctionner 240 centres de vote et 768 bureaux de vote. Pour les cinq sièges à pourvoir à la députation nationale, 302 candidats sont en course et 571 pour les huit sièges des législatives provinciales.

Selon le calendrier réaménagé de la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et de Yakoma, les scrutins des députés nationaux et provinciaux de ces deux circonscriptions se dérouleront le 15 décembre. La campagne électorale pour les candidats députés se clôture ce vendredi 13 décembre à minuit.

La CENI a annulé les élections dans ces deux circonscriptions électorales à la suite de nombreuses accusations de fraudes, de destruction du matériel électoral et incitation à commettre des actes des violences contre les agents de la CENI.

Ces deux circonscriptions n'ont pas des représentants ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale encore moins à l'assemblée provinciale.