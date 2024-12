Sénégal: Accès aux vaccins - Vaxsen bénéficie d'un financement de plus de 28 milliards CFA

Diamniadio — VaxSen, l'entité de production et de commercialisation de vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar, va bénéficier d'un financement de plus 28 milliards de francs CFA, soit 45 millions de dollars, aux termes d'un accord signé vendredi avec la Société financière de développement des États-Unis (DFC), la Banque africaine de développement (BAD) et la Société financière internationale (SFI).

Cet accord de financement a été paraphé par les parties concernées à l'occasion d'une visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au vaccinopole de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

La directrice adjointe de la DFC, Nisha Biswal, s'est dite fière d'avoir soutenu l'Institut Pasteur de Dakar avec un prêt de 15 millions de dollars et une subvention précédente de 3 millions de dollars pour une assistance technique.

« Ces contributions ont facilité la construction de l'installation Madina et l'extension des capacités de fabrication de vaccins flexibles », a-t-elle dit, soulignant que « cette installation améliorera considérablement la capacité de l'IPD à produire une variété de vaccins au-delà de leur focus traditionnel sur le vaccin contre la fièvre jaune ».

« Ce partenariat souligne notre engagement commun à faire progresser la santé mondiale et à soutenir des solutions de santé innovantes », a ajouté la directrice adjointe de la DFC.

Le docteur Amadou Sall, directeur général de l'IPD, s'est réjoui de ce financement, estimant que le partenariat noué par sa structure avec la DFC, la BAD et la SFI « illustre le pouvoir de la collaboration pour transformer les systèmes de santé en Afrique ».

« Avec ce financement, nous nous rapprochons de la souveraineté vaccinale et veillons à ce qu'aucun Africain ne soit laissé pour compte dans l'accès aux solutions vitales », a-t-il dit.

Assiétou Diouf, directrice générale de VaxSen, a assuré que l'entité qu'elle dirige « s'engage à tirer profit de l'innovation et des partenariats pour relever les défis d'équité en matière de santé ». Ce financement représente, dit-elle, « un moment crucial dans la fourniture d'un accès durable aux vaccins à travers l'Afrique ».

Ces fonds reçus de cet accord seront utilisés pour élargir les capacités de production de vaccins dans la nouvelle installation de l'IPD dénommée Projet Madiba, une installation de pointe conçue pour permettre la production et le remplissage de vaccins d'intérêt régional en Afrique.

Ils vont également servir à stimuler la création d'emplois et la croissance économique au Sénégal et à travers l'Afrique, en vue de remédier aux pénuries mondiales de vaccins et de renforcer la résilience contre les pandémies et les maladies évitables.