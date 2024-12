Afrique Australe: La PAN rejoint la campagne de prévention et éradication du mariage précoce du FP-SADC

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a défendu vendredi, à Livingstone, en Zambie, la nécessité de redoubler d'efforts, à travers la révision de la législation conformément à la Loi Modèle de la SADC, pour la prévention et la criminalisation des mariages précoces.

Dans une interview accordée au portail du Secrétariat du Forum Parlementaire de la SADC, sur la problématique du mariage précoce, en marge de la séance plénière de la 56ème Assemblée du Forum Parlementaire de la SADC, Carolina Cerqueira a affirmé qu'il s'agit d'un phénomène qui nécessite une attention particulière, car il empêche le développement psychomoteur des enfants et contribue à leur exclusion sociale, les obligeant à assumer des responsabilités familiales, bien qu'ils ne soient pas préparés à cet effet.

« L'Assemblée Nationale est consciente de cette problématique et développe, en partenariat avec le Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, des actions de plaidoyer en faveur de la défense des droits de l'enfant, que ce soit à travers l'éducation, le divertissement, l'inclusion sociale et la formation, puisque bon nombre arrête très tôt leur étude, surtout dans les zones rurales, devenant ainsi plus sujets au phénomène du mariage précoce », a-t-elle ajouté.

Le leader du Parlement angolais a affirmé qu'il s'agit d'une action continue, dont la résolution suppose l'intervention de différents départements ministériels tels que la Justice et Droits de l'Homme, l'Éducation, l'Administration Territoriale et la Culture, en raison de la dimension transversale du phénomène.

"Nous développons un intense plaidoyer au sein de l'Assemblée nationale qui, selon nous, donne déjà des résultats positifs, car il y a une concentration et un grand effort institutionnel pour atténuer ce phénomène inquiétant, qui met en danger l'avenir des enfants", a-t-elle renforcé.

Carolina Cerqueira a également souligné, comme groupe cible identifié qui nécessite un suivi, une supervision et une éducation continue, les enfants résidant dans les zones périurbaines, touchés par la pauvreté, les pénuries d'eau et d'énergie et ayant moins accès à l'éducation et à la formation, en plus d'être soumis à un grand poids de traditions et de coutumes qui violent souvent leurs droits.

Elle a ajouté que l'Assemblée nationale recevra prochainement une étude consultative réalisée dans toutes les provinces du pays, axée sur la nécessité de prévenir et d'aggraver les sanctions contre tous ceux qui sont impliqués dans les mariages précoces, considérés comme un crime odieux contre les filles et les garçons.

Elle a également souligné que l'Assemblée Nationale, au niveau des Commissions de Travail Spécialisées, notamment sur les Affaires Constitutionnelles et Juridiques (1ère CTE), les Droits de l'Homme, la Citoyenneté et l'Environnement (10ème CTE) et la Famille, l'Enfance et l'Action Sociale (8ème CTE), promeut plusieurs actions de consultation à la société civile, des actions de formation et de sensibilisation pour écouter et rechercher les apports nécessaires sur la situation des enfants qui se trouvent dans ces conditions, afin d'enrichir le débat sur la révision de la loi sur la violence domestique et la Code de la famille, ce dernier étant l'instrument normatif qui régit le mariage dans le système juridique angolais.

« L'éducation, la formation des filles et la criminalisation par des lois sévères sont des moyens de freiner les mariages précoces à l'avenir », a assuré Carolina Cerqueira, soulignant la nécessité de mettre en oeuvre des programmes de formation pour les jeunes afin qu'ils puissent avoir le contrôle de leur vie, de leurs désirs, évitant qu'elles soient forcées de se marier pour résoudre des problèmes sociaux et économiques.

Selon elle, avec le développement durable et l'inclusion des filles dans les programmes qui soutiennent les objectifs de développement de 2063 et la Charte africaine des enfants, il sera possible de mettre fin à ce phénomène.

Elle a appelé les États membres de la SADC à poursuivre leur travail et leur engagement dans cette lutte afin de réaffirmer leur engagement en faveur de la démocratie, de l'État démocratique et de droit et en même temps de défendre les futures femmes leaders dans la région.

Pour la présidente de l'Assemblée nationale, il s'agit d'une action commune à prendre très au sérieux pour défendre le bien-être des femmes sur le continent, car les gouvernements ont la responsabilité de créer les conditions pour que les enfants aient droit à l'éducation, la santé et une enfance avec la dignité qu'ils méritent.

La délégation angolaise à la 56ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, est composée des députés Pedro Sebastião, Ruth Mendes, Diamantino Mussokola et Teresa Neto.