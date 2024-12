Afrique: Éliminatoires CAN féminine 2026 - Les Lionnes affronteront les Tchadiennes au premier tour

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal va rencontrer celle du Tchad, lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la catégorie 2026 prévue au Maroc, a-t-on appris, jeudi, au sortir du tirage au sort de la Confédération africaine de football (CAF), qui a eu lieu au Caire.

Au total, trente-huit pays prendront part à ces éliminatoires de la CAN 2026.

Le Maroc va aussi accueillir l'édition 2024 de la CAN féminine. Initialement prévue en 2023, l'édition 2024 est prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc, où se tiendra la compétition pour la troisième fois de suite.

Les qualifications se dérouleront en deux tours, en matchs aller et retour. Le premier tour se tiendra du 17 au 26 février 2025. Les matchs du second tour sont prévus du 20 au 28 octobre 2025.

L'Afrique du Sud, tenante du titre de l'édition de 2022, et cinq autres nations sont exemptées du premier tour, en raison de leur position sur le classement de la FIFA. Il s'agit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et de la Zambie.

Le Sénégal, qui participe au premier tour, va rencontrer le Tchad. Le vainqueur de ce match affrontera, la Côte d'Ivoire au tour suivant.

Voici le calendrier au complet

Premier tour : Angola-Zimbabwe, Malawi-Congo, Botswana - RD Congo, Tanzanie - Guinée équatoriale, Ouganda-Éthiopie, Eswatini- Namibie, Burundi - Burkina Faso, Djibouti-Togo, Soudan du Sud-Algérie, Rwanda-Égypte, Kenya-Tunisie, Niger- Gambie, Bénin - Sierra Leone, Guinée - Cap-Vert, Gabon-Mali, Tchad - Sénégal

Deuxième tour : Angola - Zimbabwe VS Malawi -Congo, Botswana - RD Congo VS Afrique du Sud, Tanzanie - Guinée équatoriale VS Ouganda-Éthiopie, Eswatini - Namibie VS Zambie, Burundi - Burkina Faso VS Djibouti-Togo, Soudan du Sud - Algérie VS Cameroun, Rwanda - Égypte VS Ghana, Kenya - Tunisie VS Niger-Gambie, Benin - Sierra leone Vs Nigeria, Guinée - Cap-Vert VS Gabon-Mali, Tchad - Sénégal VS Côte d'Ivoire