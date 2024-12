Afrique: La CEA a engagé les parties prenantes sur l'évolution de la dynamique de l'enseignement supérieur dans le continent

Addis Abeba — La Commission économique pour l'Afrique (CEA) a collaboré avec les parties prenantes pour examiner le rôle crucial de l'enseignement supérieur dans la promotion du développement durable en Afrique lors d'un forum sur l'enseignement supérieur en Afrique, organisé à Nairobi.

Baptisée : « Forum 2024 de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur en Afrique : un moteur du développement durable », la conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Année de l'éducation 2024 de l'Union africaine sous les auspices de l'UNESCO.

Des experts en éducation, des décideurs politiques, des membres des communautés d'affaires et d'entrepreneurs, des leaders des TIC et de la technologie et des éducateurs ont participé à l'événement, partageant leurs idées et leurs stratégies.

La CEA a organisé une session parallèle intitulée « Repenser l'enseignement supérieur en Afrique pour un avenir durable », axée sur l'évolution de la dynamique de l'enseignement supérieur en Afrique et soulignant la nécessité d'un système éducatif axé sur la demande.

Le Directeur de la Division de la planification stratégique, de la supervision et des résultats (SPORD) de la CEA, Said Adejumobi, a lancé la session avec un message préenregistré plaidant en faveur de réformes éducatives en Afrique, notamment l'élaboration de programmes d'études pertinents, l'amélioration des mécanismes financiers et le renforcement de la liberté académique.

Il a souligné l'importance des stratégies visant à convertir la fuite des cerveaux en gain de cerveaux et a exhorté le continent à tirer parti de sa diaspora talentueuse pour soutenir le développement régional et favoriser un avenir plus durable dans l'enseignement supérieur.

Victor Konde, chargé des affaires scientifiques de la CEA, a expliqué comment l'enseignement supérieur africain pourrait promouvoir l'innovation par le biais de politiques d'entrepreneuriat, de transfert de technologie et de production de connaissances, en mettant l'accent sur l'autonomisation des jeunes dans les domaines STEM, le financement durable et l'alignement des politiques d'éducation et d'emploi sur les normes mondiales pour améliorer les écosystèmes d'innovation.