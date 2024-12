Ethiopie: Le pays va devenir un leader régional de la production de coton

Addis Abeba — L'immense potentiel de l'Éthiopie en matière de production de coton positionnerait le pays comme un leader régional du secteur, a affirmé Driana Lwanda, présidente de l'Organisation du coton d'Afrique de l'Est et du Sud.

Un atelier régional de deux jours sur l'exploitation des opportunités et le dialogue inclusif pour une transformation durable du secteur du coton et du textile se déroule à Addis-Abeba.

Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État de l'Agriculture, Meles Mekonnen, a souligné l'importance de l'atelier pour favoriser une croissance économique durable à travers le secteur du coton et du textile.

Le ministre d'État a souligné que le ministère avait reconnu l'importance d'améliorer la production et la productivité du coton.

À cet effet, diverses mesures sont mises en place pour atteindre les objectifs de substitution des importations et de promotion des exportations afin de générer des devises étrangères, d'assurer l'apport industriel et la transformation structurelle tout en garantissant un niveau élevé d'opportunités d'emploi, a-t-il ajouté.

Meles a souligné l'engagement du gouvernement à transformer son économie, notamment par la production de coton et de textile ajoutant que le ministère a mis l'accent sur l'augmentation de la production et de la productivité du coton.

A cet effet, l'atelier est essentiel pour combler les lacunes de la chaîne de valeur du coton, partager les expériences et les stratégies pour relever les défis et améliorer la compétitivité du secteur ainsi que créer une collaboration entre les parties prenantes, y compris les promoteurs internationaux et locaux du coton, a-t-il expliqué.

Le ministre d'État de l'Industrie, Hassen Mohammed, a pour sa part réitéré que le coton est une culture commerciale hautement stratégique pour le changement structurel, avec une contribution significative à la création d'emplois, aux recettes en devises, à la réduction de la pauvreté ainsi qu'à la substitution des importations, à l'augmentation de la productivité et à l'industrialisation.

Le coton est un intrant essentiel à la fois pour les liens en amont et en aval afin d'établir des industries du textile et de l'habillement, a-t-il déclaré.

Grâce à la réforme économique locale, le gouvernement éthiopien a donné la priorité au développement du secteur, a-t-il noté.

La présidente de l'Organisation du coton d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, Driana Lwanda, a pour sa part souligné l'importance du coton pour assurer les moyens de subsistance de millions de personnes à travers l'Afrique, tout en reconnaissant les défis du secteur, tels que la faible productivité et la hausse des coûts de production.

Elle a souligné le potentiel de l'Éthiopie à devenir un leader régional de la production de coton, à condition que des problèmes tels que les prix du marché et le soutien gouvernemental soient efficacement résolus.

« L'Éthiopie est un brillant exemple d'opportunités et de défis. Avec le vaste potentiel inexploité du secteur du coton et du textile, le pays est bien placé pour devenir un leader régional. Cependant, des défis tels que les bas prix du marché, les coûts de transaction élevés, entre autres, doivent être relevés pour libérer ce potentiel », a-t-elle indiqué.

La présidente a souligné l'importance de la consultation pour aligner les efforts aux niveaux national et régional et une chaîne de valeur du coton durable.