Soudan: Le Ministère de la Santé reçoit une délégation de « Samaritans's Purse » pour mettre en oeuvre l'hôpital Mobile à Gedaref

Port Soudan — Le Ministère fédéral de la Santé a reçu jeudi une délégation de l'organisation américaine 'Samaritan's Purse', en préparation de la mise en oeuvre du projet d'hôpital de campagne intégré pour les services d'urgence de la ville de Gedaref, en présence du commissaire adjoint du Ministère de la Santé, Dr Ismat Mustafa, le secrétaire général du ministère de la Défense, le Maj-Gen Ahmed Abboud, et la sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, Mme.Sumaya Al-Hadi, et le représentant du ministère des Affaires étrangères. , Ambassadeur Omar Al-Amin, Directeur du Département de la Paix.

Le sous-secrétaire du ministère de la Santé, Dr. Ismat Mustafa, dans un communiqué de presse jeudi à l'aéroport de Port-Soudan, a déclaré que l'organisation travaille au Soudan depuis plus de vingt ans dans le pays et fournit un service distingué dans les régions de Hamashkaorib, qui ont reçu la visite du ministre fédéral de la Santé. , Dr. Haitham Muhammad Ibrahim a récemment indiqué que l'arrivée des experts sanitaires d'urgence de l'organisation, ainsi que du matériel médical et des médicaments pour faire fonctionner l'hôpital de campagne, contribuera à la formation du personnel de santé et à la création d'autres hôpitaux de campagne dans différentes régions.

Dr Ismat a reflété la présence de l'Organisation à Hamashkaorib et la fourniture continue de soins de santé depuis deux décennies, notant qu'ils sont actuellement considérés comme le pont pour livrer des fournitures humanitaires et sanitaires à l'État du Kordofan du Sud grâce à la coordination avec le gouvernement du Soudan du Sud. Il a ajouté que les projets attendus dans le pays sont de soutenir les hôpitaux d'urgence et de campagne, sous le plan d'urgence proposé par le ministère de la Santé et un accord pour la réhabilitation des projets de santé mentale et de ses hôpitaux, ajoutant que Samaritan a des interventions sanitaires dans la région de Hamashkoraib pour réduire considérablement les décès maternels au cours de la dernière étape.

Dr. Ismat a remercié Samaritan's Purse et a reconnu son rôle dans les différents États du pays et son rôle d'intermédiaire pour la livraison de fournitures médicales, notant que l'organisation dispose d'un groupe d'experts dans les services de santé d'urgence, car l'organisation a demandé à venir au Soudan pour travailler avec le personnel de santé sous forme d'hôpitaux de campagne dans un certain nombre de régions, et que le début se fera dans l'hôpital de campagne de la ville de Gedaref. Le ministère a accepté cela, en particulier dans les zones d'évacuation de l'État de Gedaref et d'autres États.

Pour sa part, le directeur Pays de l'organisation américaine Samaritan's Purse, Darren Harder, a déclaré que l'organisation travaille depuis plus de vingt ans dans le domaine médical, soulignant la disponibilité de l'organisation à travailler dans le domaine des urgences sanitaires au Soudan que l'organisation a terminé les procédures d'entrée dans l'hôpital de campagne pour l'implémenter à Gedaref.

M.Harder a remercié le ministère de la Santé d'avoir aidé l'organisation à obtenir des visas pour entrer au Soudan.

Dans le même contexte, Mme.Shaman Hamiton, directrice médical de l'hôpital américain Smartin Purse, a déclaré que la délégation de l'organisation comprend vingt personnes pour organiser le travail de l'hôpital de campagne, soulignant que l'hôpital reçoit quotidiennement entre 50 et 100 patients, et Elle effectuera cinq opérations chirurgicales par jour, et elle a ajouté que l'hôpital est un cadeau pour le peuple soudanais qui a besoin d'une assistance médicale.

Mme.Shaman a confirmé la volonté de l'organisation de coopérer avec le ministère de la Santé pour répondre aux besoins des citoyens soudanais, comme elle l'a dit.