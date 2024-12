Afrique: CAF Awards 2024 - Tout ce qu'il faut savoir

Les Caf Awards 2024 auront lieu le 16 décembre au Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech. Lors de cette soirée prestigieuse 15 prix seront décernés aux acteurs et actrices du football africain qui se sont remarquablement illustré(e)s cette année.

Les CAF Awards, c'est quoi ?

Les CAF Awards ont été créés en 2000 par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour récompenser les performances exceptionnelles dans le football africain. Les CAF Awards célèbrent les meilleurs talents du football africain, en honorant les joueurs, entraîneurs et équipes, tant masculins que féminins, dans différentes catégories.

L'événement

La cérémonie débutera à 19h00, heure locale (18h00 GMT / 20h00, heure du Caire / 21h00, heure de l'Afrique de l'Est) au Palais des Congrès de Marrakech.

Lieu : Palais de Congrès de Marrakech

Le Palais des Congrès de Marrakech est situé dans le quartier de l'Hivernage, un secteur touristique de la ville. Inauguré le 30 octobre 1989 par le roi Hassan II, cet édifice se distingue par son emplacement stratégique en plein coeur de la ville, ce qui en fait un lieu incontournable pour le tourisme d'affaires au Maroc. Il a accueilli des événements d'envergure mondiale, comme la signature de l'Accord GATT en avril 1994 et le premier Sommet Africain de l'Action en 2016, lors de la COP22. En 2016, après un rachat par le groupe koweitien Al Ajial Assets, le complexe a été rénové pour un budget de 754 millions de dirhams et sa gestion confiée au groupe suisse Mövenpick Hotels & Resorts. Il a rouvert ses portes au public en septembre 2016.

Les catégories

L'édition 2024 des CAF Awards attribuera 15 prix :

Joueur de l ' Année

' Joueuse de l ' Année

' Entraîneur pour le football masculin de l ' année

' Entraîneur pour le football féminin de l ' année

' Gardien de l ' Année

' Gardienne de l ' Année

' Joueur Interclubs de l ' Année

' Joueuse Interclubs de l ' Année

' Jeune Joueur de l ' Année

' Jeune Joueuse de l ' Année

' Équipe nationale masculine de l'année

Équipe nationale féminine de l'année

Club masculin de l ' Année

' Club féminine de l ' Année

' But de l'Année

Joueur de l'Année

Cette année, pour cette catégorie, les nommés sont : Rowen Williams (Afrique du Sud), Simon Adingra (Côte d'Ivoire), Serhou Guirrassy (Guinée), Achraf Hakimi (Maroc) et Ademola Lookman (Nigeria).

Palmarès :

2023 : Victor Osimhen, Nigeria - Naples (ITA)

2022 : Sadio Mané, Sénégal - Liverpool (ENG)

2021 : non décerné

2020 : non décerné

2019 : Sadio Mané, Sénégal -Liverpool (ENG)

2018 : Mohamed Salah, Égypte - Liverpool (ENG)

2017 : Mohamed Salah, Égypte - Liverpool (ENG)

2016 : Riyad Mahrez, Algérie - Leicester City (ENG)

2015 : Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon - Borussia Dortmund (GER)

2014 : Yaya Touré, Côte d'Ivoire - Manchester City (ENG)

2013 : Yaya Touré, Côte d'Ivoire - Manchester City (ENG)

2012 : Yaya Touré, Côte d'Ivoire - Manchester City (ENG)

2011 : Yaya Touré, Côte d'Ivoire - Manchester City (ENG)

2010 : Samuel Eto'o, Cameroun - Inter Milan (ITA)

2009 : Didier Drogba, Côte d'Ivoire - Chelsea (ENG)

2008 : Emmanuel Adébayor, Togo - Arsenal (ENG)

2007 : Frédéric Kanouté, Mali - FC Séville (ESP)

2006 : Didier Drogba, Côte d'Ivoire - Chelsea (ENG)

2005 : Samuel Eto'o, Cameroun - FC Barcelone (ESP)

2004 : Samuel Eto'o, Cameroun - FC Barcelone (ESP)

2003 : Samuel Eto'o, Cameroun - Real Majorque (ESP)

2002 : El Hadji Diouf, Sénégal - Liverpool (ENG)

2001 : El Hadji Diouf, Sénégal - Lens (FRA)

2000 : Patrick Mboma, Cameroun - Parme (ITA)

1999 : Nwankwo Kanu, Nigeria - Arsenal (ENG)

1998 : Mustapha Hadji, Maroc - Deportivo La Corogne (ESP)

1997 : Victor Ikpeba, Nigeria - AS Monaco (FRA)

1996 : Nwankwo Kanu, Nigeria - Inter Milan (ITA)

1995 : George Weah, Liberia - AC Milan (ITA)

1994 : Emmanuel Amunike, Nigeria - Sporting (POR)

1993 : Rashidi Yekini, Nigeria - Vitória FC (POR)

1992 : Abedi Pelé, Ghana - Olympique de Marseille (FRA)

CAF Awards, le Joueur de l'Année en chiffres

Les Africains le plus distingués

Rang Joueur Titres 1 Yaya Touré (CIV) 4 Samuel Eto'o (CMR) 4 2 Didier Drogba (CIV) 2 El-Hadji Diouf (SEN) 2 Nwankwo Kanu (NGA) 2 Mohamed Salah (EGY) 2 Sadio Mané (SEN) 2

Les Nationalités les plus distinguées

Rang Nationalités Titres 1 Côte d'Ivoire 6 Nigeria 6 3 Cameroun 5 4 Sénégal 4 5 Égypte 2

Joueuse de l'Année

Cette année, dans cette catégorie, les trois nommées sont : Sanâa Mssoudy (Maroc) Chiamaka Nnadozie (Nigeria) et Barbra Banda (Zambie)

Palmarès

2023 : Asisat Oshoala, Nigeria - FC Barcelone(ESP)

2022 : Asisat Oshoala, Nigeria - FC Barcelone (ESP)

2021 : Non décerné

2020 : Non décerné

2019 : Asisat Oshoala, Nigeria - FC Barcelone (ESP)

2018 : Thembi Kgatlana, Afrique du Sud - Houston Dash (USA)

2017 : Asisat Oshoala, Nigeria - Dalian Quanjian (CHN)

2016 : Asisat Oshoala, Nigeria - Arsenal FC (ENG)

2015 : Gaëlle Enganamouit, Cameroun - Eskilstuna United (SWE)

2014 : Asisat Oshoala, Nigeria - Rivers Angels (NGA)

2013 : Non décerné

2012 : Genoveva Añonma, Guinée équatoriale - FFC Turbine Potsdam (GER)

2011 : Perpetua Nkwocha, Nigeria - Sunnanå SK (SWE)

2010 : Perpetua Nkwocha, Nigeria - Sunnanå SK (SWE)

2009 : Non décerné

2008 : Noko Matlou, Afrique du Sud - University of Johannesbourg (AFS)

2007 : Cynthia Uwak, Nigeria - Falköpings KIK (SWE)

2006 : Cynthia Uwak, Nigeria - FC United (FIN)

2005 : Perpetua Nkwocha, Nigeria - Rivers Eagles (NGA)

2004 : Perpetua Nkwocha, Nigeria - Rivers Eagles (NGA)

2003 : Adjoa Bayor, Ghana - Colonials de Robert Morris (USA)

2002 : Alberta Sackey, Ghana - Colonials de Robert Morris (USA)

2001: Mercy Akide-Udoh, Nigeria - San Diego Spirit (USA)

CAF Awards, la Joueuse de l'Année en chiffres

Les Africaines le plus distinguées

Rang Joueuse Titres 1 Asisat Oshoala (NGA) 6 2 Perpetua Nkwocha (NGA) 4 3 Cynthia Uwak (NGA) 2

Les Nationalités les plus distinguées

Rang Nationalités Titres 1 Nigeria 13 2 Ghana 2 Afrique du Sud 2

Entraîneur pour le football masculin de l'année

Cette année, pour cette catégorie, les nommés sont : Hugo Broos (Afrique du Sud) Emerse Fae (Côte d'Ivoire) et Sébastien Desabre (RD Congo)

Palmarès :

2023 : Walid Regragui, Maroc - Maroc

2022 : Aliou Cissé, Sénégal - Sénégal

2021 : Non décerné

2020 : Non décerné

2019 : Djamel Belmadi, Algérie - Algérie

2018 : Hervé Renard, France - Maroc

2017 : Héctor Cuper, Argentine - Égypte

2016 : Pitso Mosimane, Afrique du Sud - Mamelodi Sundowns

2015 : Hervé Renard, France - Côte d'Ivoire

2014 : Kheireddine Madoui, Algérie - ES Sétif

2013 : Stephen Keshi, Nigeria - Nigeria

2012 : Hervé Renard, France - Zambie

2011 : Harouna Doula Gabde, Niger - Niger

2010 : Milovan Rajevac, Serbie - Ghana

2009 : Sellah Tetteh, Ghana - Ghana U-20

2008 : Hassan Shehata, Egypte - Égypte

2007 : Yemi Tella, Nigeria - Nigeria U-17

2006 : Manuel José, Portugal - Al Ahly

2005 : Stephen Keshi, Nigeria - Togo

2004 : Okey Emordi, Nigeria - Enyimba

2003 : Kadiri Ikhana, Nigeria - Enyimba

2002 : Bruno Metsu, France - Sénégal

2001 : Bruno Metsu, France - Sénégal

2000 : Cecil Jones Attuquayefio - Ghana - Hearts of Oak

Entraîneur pour le football féminin de l'année

Cette année, les nommé(e)s sont : Lamia Boumehdi (TP Mazembe), Ahmed Ramadan (FC Masar), Mohamed Amine Alioua (AS FAR) Thinasonke Mbuli (University of the Western Cape)

Palmarès

2023 : Desiree Ellis, Afrique du Sud - Afrique du Sud

2022 : Desiree Ellis, Afrique du Sud - Afrique du Sud

2021 : Non décerné

2020 : Non décerné

2019 : Desiree Ellis, Afrique du Sud - Afrique du Sud

2018 : Desiree Ellis, Afrique du Sud - Afrique du Sud

Gardien de but de l'Année

Cette année, les nommés sont : André Onana (Cameroun / Manchester United),Yahia Fofana (Cote d'Ivoire / Angers SCO) et Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Palmarès

2023 : Yassine Bono, Maroc - FC Séville

2004 : Ali Boumnijel, Tunisie - Rouen

2003 : Idriss Kameni - Cameroun - Espanyol

2002 : Tony Sylva - Sénégal - AS Monaco

Gardienne de but l'Année

Cette année, les nommées sont : Khadija Er-Rmichi Maroc / AS FAR), Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC) Andile Dlamini (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Palmarès

2023 : Chiamaka Nnadozie, Nigeria - Paris FC

Joueur Interclubs de l'Année

Cette année, les nommés sont : Ahmed Sayed 'Zizo' (Égypte / Zamalek), Hussein El Shahat (ÉgyptE / Al Ahly) et Ronwen Wlliams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Palmarès

2023 : Percy Tau, Afrique du Sud - Al Ahly

2022 : Mohamed El-Shenawy, Égypte - Al Ahly

2019: Youcef Belaïli, Algérie - ES Tunis 2016 : Denis Onyango, Ouganda - Mamelodi Sundowns

2015 : Mbwana Samatta, Tanzanie - TP Mazembe

2014 : Firmin Mubele, RD Congo - Vita Club

2013 : Mohamed Aboutrika, Égypte, Al Ahly

2012 : Mohamed Aboutrika, Égypte, Al Ahly

2011 : Oussama Darragi, Tunisie, ES Tunis

2010 : Ahmed Hassan, Egypte, Al Ahly

2009 : Trésor Mputu, RD Congo, TP Mazembe

2008 : Mohamed Aboutrika, Égypte, Al Ahly

2007 : Amine Chermiti, Tunisie, Étoile du Sahel

2006 : Mohamed Aboutrika, Égypte, Al Ahly

2005 : Mohamed Barakat, Égypte, Al Ahly

2004 : Vincent Enyeama, Nigeria, Enyimba

2003 : Dramane Traore, Mali, Ismaily SC

Joueuse Interclubs de l'Année

Cette année, les nommées sont : Lacho Flora Marta (Angola / TP Mazembe), Doha El Madani (Maroc / AS FAR) et Sanaa Mssoudy (Maroc / AS FAR)

Palmarès

2023 : Fatima Tagnaout, Maroc - AS FAR

2022 : Evelyn Badu, Ghana - Hasaacas Ladies FC

Jeune Joueur de l'Année

Cette année, les nommés sont : Karim Konate (Cote d'Ivoire / Salzburg), Oumar Diakite (Cote d'Ivoire / Reims) et Lamine Camara (Sénégal / AS Monaco)

Palmarès

2023 : Lamine Camara, Sénégal - FC Metz (FRA)

2022 : Pape Matar Sarr, Sénégal - Tottenham Hotspur (ENG)

2021 : Non décerné

2020 : Non décerné

2019 : Achraf Hakimi, Maroc, Borussia Dortmund (GER)

2018 : Achraf Hakimi, Maroc, Borussia Dortmund (GER)

2017 : Patson Daka, Zambie, FC Liefering (AUT)

2016 : Alex Iwobi, Nigeria, Arsenal FC (ENG)

2015 : Victor Osimhen, Nigeria, Ultimate Strikers Academy (NGA)

Jeune Joueuse de l'Année

Cette année, les nommées sont : Habiba Sabry (Égypte /FC Masar), Doha El Madani (Maroc/ AS FAR), Chiamaka Okuchukwu (Nigeria / Rivers Angels)

Palmarès

2023 : Nesryne El Chad, Maroc, LOSC Lille (FRA)

2022 : Evelyn Badu, Ghana - Hasaacas Ladies FC /Avaldsnes IL

2021 : Asisat Oshoala, Nigeria - Rivers Angels FC

Équipe nationale masculine de l'année

Cette année, les nommés sont : Cote d'ivoire, Nigeria et Afrique du Sud

Palmarès

2023 : Maroc

2022 : Sénégal

2021 : Non décerné

2020 : Non décerné

2019 : Algérie

2018 : Mauritanie

2017 : Égypte

2016 : Ouganda

2015 : Côte d'Ivoire

2014 : Algérie

2013 : Nigeria

2012 : Zambie

2011 : Botswana

2010 : Ghana

2009 : Algérie

2008 : Égypte

2007 : Sénégal

2006 : Ghana

2005 : Tunisie

2004 : Tunisie

2003 : Cameroun

2002 : Sénégal

2001 : Sénégal

2000 : Cameroun

1999 : Tunisie

1998 : Égypte

1997 : Maroc

1996 : Afrique du Sud

1995 : Tunisie

1994 : Niger

1993 : Niger

1992 : Côte d'Ivoire

1991 : Algérie

1990 : Cameroun

1989 : Cameroun

1988 : Cameroun

1987 : Cameroun

1986 : Maroc

1985 : Maroc

1984 : Cameroun

1983 : Ghana

1982 : Algérie

1981 : Algérie

1980 : Algérie

Équipe nationale féminine de l'année

Cette année, les nommés sont : Maroc, Nigeria, Afrique du Sud

Palmarès

2023 : Nigeria

2022 : Afrique du Sud

2021 : Non décerné

2020 : Non décerné

2019 : Cameroun

2018 : Nigeria

2017 : Afrique du Sud

2016 : Nigeria

2015 : Cameroun

2014 : Nigeria

2013 : Pas de vote

2012 : Guinée équatoriale

2011 : Cameroun

2010 : Nigeria

Club Masculin de l'Année

Cette année, les nommés sont : Al Ahly (Egypte), Zamalek (Egypte) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud )

Palmarès

2023 : Al Ahly (EGY)

2022 : Wydad Casablanca (MAR)

2017 : Wydad Casablanca (MAR)

2016 : Mamelodi Sundowns (AFS)

2015 : TP Mazembe (RDC)

2014 : ES Sétif (ALG)

2013 : Al Ahly (EGY)

2012 : Al Ahly (EGY)

2011 : Espérance de Tunis (TUN)

2010 : TP Mazembe (RDC)

2009 : TP Mazembe (RDC)

2008 : Al Ahly (EGY)

2007 : Étoile du Sahel (TUN)

2006 : Al Ahly (EGY)

2005 : Al Ahly (EGY)

2004 : Enyimba (NGA)

2003 : Enyimba (NGA)

2002 : Zamalek (EGY)

2001 : Kaizer Chiefs (AFS)

Club Féminin de l'Année

Cette année, les nommés sont : TP Mazembe (RD Congo), AS FAR (Maroc) et Edo Queens (Nigeria)

Palmarès

2023 : Mamelodi Sundowns (AFS)

2022 : Mamelodi Sundowns (AFS)

But de l'Année

Seul prix qui est soumis au scrutin des amateurs de football africain.

Les prétendants au titre cette année sont :

Abdul Aziz Issah (Dreams FC) - Dreams FC vs APC Lobito (Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies)

- Dreams FC vs APC Lobito (Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies) Aboubakary Koita (Mauritania) - Mauritanie vs Angola (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

- Mauritanie vs Angola (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Denis Omedi (Kitara FC) - Kitara FC vs KCCA FC (FUFA Super 8)

- Kitara FC vs KCCA FC (FUFA Super 8) Ibrahim Adel (Egypte) - Mauritanie vs Egypte (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

- Mauritanie vs Egypte (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Kevin Pina (Cap-Vert) - Cap-Vert vs Mozambique (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

- Cap-Vert vs Mozambique (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Cristovao Mabululu (Angola) - Angola - Namibie (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

- Angola - Namibie (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Nene Dorgeles (Mali) - Mali vs Côte d'Ivoire (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

- Mali vs Côte d'Ivoire (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Saïd Benrahma (Algeria) - Algérie vs Togo (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

- Algérie vs Togo (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Sébastien Haller (Côte d'Ivoire) - Nigeria vs Côte d'Ivoire (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023)

- Nigeria vs Côte d'Ivoire (Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023) Wessam Abou Ali (Al Ahly) - Al Ahly vs TP Mazembe (Ligue des Champions CAF TotalEnergies)

- Al Ahly vs TP Mazembe (Ligue des Champions CAF TotalEnergies) Yassine Benzia (Algeria) - Algérie vs Afrique du Sud (FIFA Series 2024 Algérie)

Palmarès

2023 : Mahmoud Kahraba, Égypte - Al Ahly

2022 : Pape Ousmane Sakho, Sénégal - Simba SC

2021 : Non décerné

2020 : Non décerné

2019 : Riyad Mahrez - Algérie

2018 : Thembi Kgatlana - Afrique du Sud

2004 : Benni McCarthy - Afrique du Sud - FC Porto

2003 : Lesley Manyathela - Afrique du Sud

2002 : Pape Bouba Diop - Sénégal

2001 : Zoubaier Baya - Tunisie