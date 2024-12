Ile Maurice: Juman et Ameer Meea déplorent un laisser-aller concernant les infrastructures

À un mois de la rentrée scolaire pour l'année 2025, les deux députés de la circonscription n°3 (Port-Louis-Maritime-Port-Louis-Est), Ehsan Juman et Aadil Ameer Meea, qui est également ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, ont effectué hier une visite à l'école primaire du gouvernement Dr Idrice Goomany, à Plaine-Verte. Cela, afin de faire un état des infrastructures adéquates pour les élèves et de prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais. La visite a été effectuée en présence notamment des responsables et du personnel enseignant de l'école, et d'Allybye Aubdoolah, le directeur de la Zone 1. Le député du n°3 et ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, n'a pas pu participer à cette visite en raison de ses fonctions ministérielles.

L'état des infrastructures actuelles de l'école est à déplorer. «Le premier constat est qu'il est inacceptable que des enfants reprennent l'école dans de telles conditions. (...) Il y a ici des équipements qui sont dangereux pour les enfants; les parents peuvent s'inquiéter des risques de blessures. Il n'y a pas de terrain de jeu et les enfants sont privés d'activités physiques, ce qui les défavorise par rapport aux élèves d'autres écoles. Il y a des questions concernant l'état des toilettes et l'approvisionnement en eau. Nous sommes ici en ce moment, ce qui nous donne le temps de remédier à la situation», a dit Ehsan Juman.

Il a également déploré un laisser-aller depuis des années. «Le Zone Director, les head teachers et le personnel collaborent, mais nous constatons qu'il y a eu un laisser-aller depuis des années. L'éducation est une priorité et il est essentiel de mettre en place les meilleurs services et infrastructures. Le ministre lui-même (NdlR, Mahend Gungapersad) m'a parlé personnellement et m'a assuré qu'il ferait tout pour que les problèmes que nous soulevons soient résolus», a-t-il dit.

Aadil Ameer Meea a souligné : «Cette visite s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour faire un constat de toutes les infrastructures dégradées et non entretenues, où des travaux étaient censés être effectués par différents services comme le nettoyage et l'entretien, mais cela n'a pas été fait régulièrement. Il y a beaucoup de travail à faire, d'autant plus que la saison des pluies approche. Là où il y a des problèmes, nous avons aussi des solutions et c'est dans cette optique que nous avons organisé cette rencontre». Il a affirmé que d'autres visites étaient prévues, en commençant par les écoles, y compris secondaires, de la circonscription et les bâtiments d'autres secteurs.