Ile Maurice: Retour de Gassen Dorsamy sous l'impulsion de Ramgoolam

Gassen Dorsamy reprend la barre de la *Cargo Handling Corporation Ltd *(CHCL). Il a pris ses fonctions, hier après-midi, après la ratification de la décision par un conseil d'administration spécial de la CHCL. Son adjoint également nommé hier, est le capitaine Jean Hubert Noel. Il était jusqu'à présent Principal Nautical Surveyor.

Le Dr Navin Ramgoolam, face à la situation préoccupante de la CHCL, a fait appel à Gassen Dorsamy dans le but de remettre de l'ordre dans cette entreprise privée de l'État, unique opérateur en charge de la manutention des conteneurs à Port-Louis. Comptant quelque 1 370 travailleurs et collaborateurs, la CHCL s'occupe également du traitement des cargaisons générales et en vrac, à l'exception des produits transportés par pipelines.

Le Premier ministre a placé sa confiance en Gassen Dorsamy pour stabiliser l'organisation financée par l'État et éviter une privatisation. Au départ, Gassen Dorsamy avait décliné l'offre, estimant qu'il ne pouvait pas s'engager immédiatement en raison de ses obligations professionnelles et personnelles. Après mûre réflexion et une garantie de conditions claires, comme une marge de manoeuvre élargie afin de pouvoir mener à bien les réformes nécessaires, il a finalement accepté la proposition du chef du gouvernement.

Le nouveau directeur général a déjà occupé les mêmes fonctions à la tête de cette corporation stratégique du port pendant cinq ans, de 2012 à 2017. Nommé sous le gouvernement de Navin Ramgoolam sur recommandation du ministre du Tourisme et des communications extérieures d'alors, Xavier-Luc Duval, il avait fini par renoncer au renouvellement de son contrat en mai 2017, sous le premier gouvernement de l'Alliance Lepep alors déjà dirigé par Pravind Jugnauth. Celui-ci avait, depuis janvier 2017, pris le relais de son père, sir Anerood Jugnauth, comme Premier ministre. Gassen Dorsamy évoquait alors un trop-plein d'ingérence des préposés du Prime Minister's Office.

Gassen Dorsamy, qui est né et a grandi dans des conditions modestes sur un camp sucrier à Rose-Belle, a démarré dans la vie professionnelle comme Meter Reader au Central Electricity Board (CEB) en avril 1968. Il a gravi les échelons, devenant tour à tour Cash Check Clerk, Junior Auditor, Senior Internal Auditor, Assistant Financial Manager et enfin Financial Manager du CEB. Des formations et des diplômes plus tard, l'autodidacte maîtrisant la comptabilité a même été chargé de cours à temps partiel, en la matière, à l'université de Maurice.En 1991, en pleine année de la révolution malgache, il a été recruté comme directeur administratif et financier de Floreal Knitwear à Madagascar. En 2005, Gassen Dorsamy a été embauché comme Chief Financial Officer du port de Tamatave.

Après son départ de la CHCL en 2017, il s'est mis à son compte comme consultant dans la gestion et la finance, et a aussi goûté à la restauration, en s'associant à l'ouverture de la pizzeria La Cigale, à Pointe-aux-Canonniers. Son précédent passage à la CHCL, rappelonsle, n'a pas été de tout repos. Il était à couteaux tirés avec des syndicats, car il ne soutenait notamment pas le paiement du boni de productivité à partir de 18 mouvements par heure et était à cheval sur la discipline au travail. Question productivité, Gassen Dorsamy a déjà affirmé dans ces mêmes colonnes, qu'à son départ en 2017, le nombre de mouvements était passé de 14-15 à 23 par heure. Une productivité qui, depuis, a stagné à 21-23 malgré de gros investissements dans des grues modernes.