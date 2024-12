Sénégal: Production et commercialisation de vaccin - La Dfc des Etats-Unis, la BAD et la Sfi fournissent 28 milliards de FCfa à l'Institut Pasteur

La Société financière de développement (Dfc) des États-Unis, la Banque africaine de développement (Bad) et la Société financière internationale (Sfi) fournissent 45 millions de dollar (28 milliards FCFA) à VaxSen de l'Institut Pasteur de Dakar pour promouvoir la commercialisation et l'accès aux vaccins en Afrique.

Les délégataires de la Société Financière de Développement des États-Unis (DFC), de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Société Financière Internationale (SFI), et de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD), après la signature de l'accord pour le financement de VaxSen.

Selon un communiqué de presse, l'accord, signé aujourd'hui en présence du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, souligne le rôle de premier plan que joue le Sénégal dans l'avancement de nos objectifs de santé publique partagés. Cet investissement renforcera la capacité de production de vaccins, soutiendra les chaînes d'approvisionnement locales et établira un réseau solide pour la commercialisation des vaccins, conformément à la Vision 2040 de l'Union Africaine visant à produire localement 60 % des besoins en vaccins du continent.

La même source informe que les 45 millions de dollars seront destinés à élargir les capacités de production de vaccins dans la nouvelle installation ultramoderne Project MadibaA de l'Ipd ; stimuler la création d'emplois et la croissance économique au Sénégal et à travers l'Afrique ; répondre aux pénuries mondiales de vaccins et renforcer la résilience contre les pandémies et les maladies évitables.

Cette initiative, explique-t-on, est en adéquation avec les stratégies mondiales et régionales clés notamment la Vision 2040 de l'Union africaine ; les Odd des Nations Unies.

« La Banque africaine de développement est honorée de soutenir cette initiative cruciale, qui s'aligne sur notre Vision 2030 et notre Plan d'Action pour le Développement de l'Industrie Pharmaceutique de l'Afrique », a déclaré Ousmane Fall, Directeur des opérations non souveraines et Directeur par intérim du développement de l'industrie et du commerce de la Bad.

Pour Makhtar Diop, Directeur général de la Sfi, ce partenariat avec l'Institut Pasteur de Dakar témoigne de l'engagement de la Sfi à renforcer les infrastructures de santé de l'Afrique.

Directrice adjointe de la Dfc, Nisha Biswal a déclaré que la Dfc est fière d'avoir soutenu l'Ipd avec un prêt de 15 millions de dollars et une subvention précédente de 3 millions de dollars pour une assistance technique.

« Ce partenariat illustre le pouvoir de la collaboration pour transformer les systèmes de santé en Afrique. Avec ce financement, nous nous rapprochons de la souveraineté vaccinale et veillons à ce qu'aucun Africain ne soit laissé pour compte dans l'accès aux solutions vitales. », a indiqué Dr Amadou Sall, Directeur général de l'Ipd.