Guinée: Le pays va lancer un fonds souverain alimenté par les revenus du minerai de fer

La Guinée prévoit de canaliser les revenus de son énorme réserve de minerai de fer de Simandou vers un fonds souverain.

Le fonds financera des projets de développement dans le cadre de son programme Simandou 2040

Le fonds donnera la priorité à l'agriculture, à l'éducation, à la santé et aux infrastructures.

La Guinée prévoit de canaliser les revenus de son énorme réserve de minerai de fer de Simandou dans un fonds souverain pour financer des projets de développement dans le cadre de son programme Simandou 2040, a déclaré le ministre de la planification et de la coopération internationale, Ismael Nabe.

Le fonds donnera la priorité à l'agriculture, à l'éducation, à la santé et aux infrastructures, y compris un chemin de fer à grande échelle reliant les régions minières et agricoles au port de Conakry. Simandou, le plus grand gisement de minerai de fer inexploité au monde, devrait commencer à produire au début de 2026.

La mine, divisée en quatre blocs, est gérée par le consortium Winning Simandou (blocs 1 et 2) et par Rio Tinto Plc et Chinalco (blocs 3 et 4). La Guinée détient une participation de 15 % dans chaque groupe d'actionnaires et dans la Compagnie du TransGuinéen, chargée de construire les infrastructures ferroviaires et portuaires nécessaires.

Points clés à retenir

Le gisement de Simandou est estimé à 8 milliards de tonnes de minerai de fer et devrait produire 160 millions de tonnes par an, ce qui pourrait transformer l'économie de la Guinée. Le projet marque un tournant pour le pays, car il offre un potentiel de développement économique et d'infrastructure considérable. L'investissement prévu de 15 milliards de dollars pourrait non seulement accroître les recettes minières, mais aussi diversifier l'économie en finançant des secteurs essentiels tels que l'agriculture et l'éducation.

La participation de 15 % du gouvernement dans les entités liées à Simandou reflète un effort stratégique pour conserver la valeur au niveau national. S'il est géré efficacement, le fonds souverain pourrait assurer une stabilité économique à long terme, en réduisant la dépendance à l'égard des exportations de matières premières. Le projet pourrait également renforcer la position mondiale de la Guinée en tant qu'acteur clé sur le marché du minerai de fer.