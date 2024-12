Cote d'Ivoire: NEI-CEDA annonce une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre

NEI-CEDA (NEIC) a enregistré une baisse de 28 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente.

La société d'édition ivoirienne a vu son chiffre d'affaires reculer à 5,22 milliards de francs CFA

Le bénéfice net a également diminué, chutant de 36 % pour atteindre 711 millions de francs CFA

La société d'édition NEI-CEDA(NEIC), cotée à la BRVM, basée en Côte d'Ivoire, a enregistré une baisse de 28% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024, en glissement annuel. Le chiffre d'affaires est passé à 5,22 milliards de francs CFA contre 7,26 milliards de francs CFA à la même période l'année dernière, selon le dernier rapport d'activités de la société.

Le bénéfice net a également diminué, chutant de 36% à 711 millions de francs CFA, contre 1,11 milliard de francs CFA au troisième trimestre 2023. La société a attribué cette baisse à la fin d'un accord de remise de dette qui avait positivement impacté les résultats de 2023.

La direction de NEI-CEDA n'a pas noté d'autres remboursements ou crédits exceptionnels au cours de la période considérée. La maison d'édition a dû faire face à des défis industriels, notamment la concurrence et l'évolution des conditions du marché, qui ont affecté sa performance financière.

Points clés à retenir

L'industrie de l'édition en Côte d'Ivoire est confrontée à des vents contraires de plus en plus forts, notamment l'évolution des préférences des consommateurs et l'intensification de la concurrence. Les derniers résultats financiers de NEI-CEDA soulignent ces difficultés, avec des baisses substantielles des revenus et des bénéfices par rapport à l'année précédente. L'arrêt des remises de dettes met en évidence la nécessité de mettre en place des stratégies opérationnelles durables pour l'avenir.

Le NEI-CEDA, qui se concentre sur le contenu éducatif et littéraire, doit innover pour stabiliser sa situation financière dans un contexte de dynamique de marché changeante. Le rapport reflète les défis plus généraux du secteur de l'édition en Afrique, où les entreprises sont confrontées à un lectorat limité et à des coûts de production élevés, ainsi qu'à des pressions macroéconomiques. Avec l'adoption croissante du numérique, les entreprises pourraient être amenées à explorer l'édition électronique et des modèles de revenus diversifiés pour saisir les opportunités émergentes.